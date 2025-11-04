बाहुबली: द बिगनिंग और बाहुबली: द कनक्लजन का री-एडिटेड वर्जन 'बाहुबली: द एपिक' री-रिलीज पर छा गई है. 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का आंकड़ा पार करके 'बाहुबली: द एपिक' पहले ही री-रिलीज पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी. अब पांच दिनों की कमाई के साथ फिल्म ने दो हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

'बाहुबली: द एपिक' के पांचवें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'बाहुबली: द एपिक' ने रिलीज से पहले पेड स्क्रीनिंग में ही 1.15 करोड़ कमा चुकी थी.

इसके बाद रिलीज के पहले दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 9.65 करोड़ रुपए कमाए थे.

'बाहुबली: द एपिक' ने दूसरे दिन 7.25 करोड़, तीसरे दिन 6.3 करोड़ और चौथे दिन 1.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

अब पांचवें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं जिसके मुताबिक फिल्म ने अब तक (रात 11 बजे) 1.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

इसी के साथ अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'बाहुबली: द एपिक' का कुल कलेक्शन 27.60 करोड़ रुपए हो गया है.

'बाहुबली: द एपिक' ने 'मालिक' और 'धड़क 2' को पछाड़ा

'बाहुबली: द एपिक' री-रिलीज पर भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. प्रभास की फिल्म ने पांच दिनों में 27.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके साल 2025 में रिलीज हुई दो हिंदी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. 'बाहुबली: द एपिक' ने 'धड़क 2' और 'मालिक' को मात दे दी है. सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की 'धड़क 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 24.24 करोड़ रुपए ही कमाए थे. वहीं राजकुमार राव की गैंगस्टर-ड्रामा 'मालिक' का कुल कलेक्शन 26.36 करोड़ रुपए ही है.

प्रभास की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट पर प्रभास के पास इस समय कई सारे शानदार प्रोजेक्ट्स हैं. एक्टर संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' का हिस्सा हैं. वो फिल्म 'फौजी' में भी नजर आएंगे जो अगले साल रिलीज हो सकती है. इसके अलावा प्रभास के पास 'कल्कि 2898 एडी 2' और 'सालार 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं.