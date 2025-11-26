'नागा चैतन्य अपनी मां के साथ ही रहते थे', सौतेले बेटे को लेकर अमाला अक्किनेनी ने कहा ये

सुपरस्टार नागार्जुन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहे हैं. उन्होंने लक्ष्मी दग्गुबाती संग 1984 में शादी की थी. लेकिन ये शादी चल नहीं पाई थी. उन्होंने कुछ समय बाद तलाक ले लिया था. दोनों को इस शादी से एक बेटा है नागा चैतन्य. नागा चैतन्य जब 4 साल के थे तब नागार्जुन और लक्ष्मी अलग हो गए थे.

इसके बाद नागार्जुन ने 1992 में अमाला अक्किनेनी संग शादी की. इस शादी से उन्हें एक बेटा अखिल है. वहीं लक्ष्मी ने बिजनेसमैन शरत विजयराघवन से शादी कर ली थी. नागार्जुन और लक्ष्मी के तलाक के बाद नागा चैतन्य अपनी मां के साथ ही रहते थे. अब नागा चैतन्य की सौतेली मां अमाला ने उन्हें लेकर बात की है.

'नागा चैतन्य अपनी मां के साथ रहते थे'

NTV के साथ बातचीत में अमाला ने कहा, 'सच कहूं तो मैं चैतन्य को तब जानने लगी जब वो जवान हो गए थे. क्योंकि वो ज्यादातर अपनी मां के साथ रहते थे चेन्नई में. वो वहीं बड़े हुए हैं. वो कॉलेज के लिए हैदराबाद आए थे. मैं उनके साथ टच में थीं, लेकिन जब वो हैदराबाद आए तो मैं उन्हें जानने लगी.'

नागा चैतन्य की पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने कहा, 'वो अच्छे इंसान हैं. वो मैच्योर हैं और अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत समझदार हैं. वो बहुत जिम्मेदार हैं. वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे. उनके पास हमेशा अपनी सोच और प्लानिंग होती है.'

इसके अलावा ने अखिल के बारे में बात की. उन्होंने कहा, 'अखिल, मेरा बेटा है. मेरा उस पर बहुत इंफ्लुएंस है. हमने हमारे लड़कों को बहुत इंडीपेंडेंट बनाया है. वो अपने डिसिजन खुद लेते हैं. हमने उन्हें सिचुएशन को एनालाइज करना सिखाया है. अपने च्वॉइसेस खुद चूज करना सिखाया. इसी के साथ वो इसके खामियाजे भी खुद ही भुगतते हैं. कभी-कभी चीजें अच्छी चल रही होती हैं और कभी नहीं लेकिन ऐसे ही आप सीखते हैं.'