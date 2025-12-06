थिएटर के बाद OTT पर कब और कहां रिलीज होगी कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2'?

कॉमेडियन कपिल शर्मा फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

इन सबके बीच फैंस अब ये जानने के लिए भी बेताब हैं कि थिएटर के बाद ये फिल्म ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? चलिए यहां 'किस किस को प्यार करूं 2' की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स जानते हैं.

घर बैठे यहां देख सकते हैं फिल्म

ottplay की रिपोर्ट के अनुसार,कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म रिलीज के करीब 2 महीने बाद यह फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म पर स्ट्रीम होगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

दर्शकों को पसंद आया था ट्रेलर

आपको बता दें कि इस कॉमेडी में कपिल शर्मा एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में हैं जो चार शादियों के बीच उलझा हुआ है.फिल्म का ट्रेलर फैंस बहुत पसंद आया था. ट्रेलर में कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी का तड़का लगाते हुए दिखे थे. इस फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा पारुल गुलाटी, आयशा खान, अखिलेन्द्र मिश्रा, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, मनजोत सिंह, विपिन शर्मा और असरानी भी हैं.

हिट साबित हुई कपिल की डेब्यू फिल्म

आपको ये याद दिला दें कि 'किस किस को प्यार करूं 2' कपिल के डेब्यू फिल्म 'किस किस को प्यार करूं' का सीक्वल है. यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट साबित हुई थी.

कपिल की डेब्यू फिल्म का बजट 20 करोड़ था जबकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 49-50 करोड़ का कारोबार किया था. अब देखना होगा कि उनकी आने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाएगी. दर्शक इसे पसंद करेंगे या फिर यह बॉक्स ऑफिस पर गुम हो जाएगी.

पहले कितना कमाएगी फिल्म

हालांकि आने वाली फिल्म को लेकर पिंकविला की रिपोर्ट में बताया गया है कि 'किस किसको प्यार करूं 2' पहले दिन 1.5-3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. बाकी फिल्म की एडवांस बुकिंग पर भी निर्भर करेगा कि ये कैसे और कितनी कमाई कर सकती है.