धर्मेंद्र के निधन को चार दिन भी नहीं हुए, हेमा और सनी देओल का मतभेद पब्लिकली आया सामने

बॉलीवुड के हीमैन यानी धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वे 8 दिसबंर को 90 साल के होने वाले थे लेकिन अपने जन्मदिन से ठीक 15 दिन पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. धर्मेंद के निधन से हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है. इन सबके बीच 27 नवंबर, 2025 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ दिवंगत अभिनेता की प्रेयर मीट आयोजित की थी.

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था. हालांकि अभिनेता की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल की गैरमौजूदगी हर किसी की खटकी. इन सबके बीच हेमा मालिनी ने अलग से धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी. जिसके बाद दिवंगत अभिनेता के निधन के चार दिन बाद ही हेमा और सनी देओल का मतभेद पब्लिकली सामने आ गया है.

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुईं हेमा और उनकी बेटियां

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल परिवार द्वारा ताज लैंड्स एंड में आयोजित की गई प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हुईं. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से जानकारी मिली की यह प्रेयर मीट पूरी तरह से सीनियर देओल फैमिली द्वारा आयोजित की गई थी और हेमा मालिनी इस अरेजमेंट का हिस्सा नहीं थी.”





सनी द्वारा होस्ट प्रेयर मीट में सलमान से ऐश्वर्या तक पहुंचे

बता दे कि सनी देओल द्वारा ताज लैंड्स एंड में आयोजित धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में फिल्म जगत के कई सितारे शामिल हुए थे. ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, रेखा, अमीषा पटेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी और कई अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे. वहीं इस दौरान सिंगर सोनू निगम ने धर्मेंद्र के फेमस गीतों को गाकर दिवंगत अभिनेता को संगीतमय श्रद्धांजलि दी थी. जिसने शाम को एक भावुक और पुरानी यादों से भर दिया.

हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग से रखी थी प्रेयर मीट

वहीं रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन मुंबई स्थित हेमा मालिनी की उनके घर से एक तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो रही है. हल्के प्रिंट वाले एक सिंपल व्हाइट सूट में, वह उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मिलते समय काफी टूटी हुई दिख रही हैं. वहीं हेमा मालिनी प्रकाश कौर और उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल द्वारा आयोजित प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुईं, लेकिन कई मशहूर हस्तियों को दिग्गज अभिनेत्री के घर देखा गई . रिपोर्ट के मुताबिक महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा और यशवर्धन आहूजा हेमा के घर पहुंचे थे. मुंबई में हेमा मालिनी के बंगले के बाहर दो पंडित भी देखे गए थे. जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि हेमा मालिनी ने अपने घर पर एक अलग प्रार्थना सभा आयोजित की थी.









गौरतलब है कि जो सेलेब्स सनी देओल द्वारा होस्ट प्रेयर मीट में पहुंचे थे वे हेमा के घर नजर नहीं आए. वहीं जो हेमा मालिनी के घर पर आयोजित प्रेयर मीट में शामिल हुए थे वे सेलेब्स सनी देओल द्वारा होस्ट मेन प्रेयर मीट में नहीं दिखे.

सीधे शमशान घाट पहुंची थीं हेमा और उनकी बेटियां

बता दें कि प्रेयर मीट ही नहीं धर्मेंद्र के निधन के दिन भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना अभिनेता के घर पर नहीं पहुंची थीं बल्कि वे सीधे शमशान घाट पर दिखी थीं.इन सबके चलते हेमा मालिनी का सनी देओल फैमिली से मतभेद अब पब्लिकली सामने आता नजर आ रहा है.