हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box office Prediction: कपिल शर्मा शो के साथ अब लोगों को अपनी फिल्मों से भी इंप्रेस कर रहे हैं. वो इन दिनों अपनी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 के प्रमोशन में बिजी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 19 Nov 2025 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन कपिल शर्मा हमेशा फैंस के बीच छाए रहते हैं. फिर चाहे वो अपने शो के लिए हो या फिल्म के लिए. कपिल शर्मा फिल्मों में भी कदम रख चुके हैं. उनकी डेब्यू फिल्म किस किसको प्यार करूं हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी मगर उसके बाद फिल्मों में उनका काम नहीं बना. उनकी जितनी भी फिल्में आईं वो फ्लॉप ही साबित हुईं. अब कपिल अपनी हिट फिल्म किस किसको प्यार करूं का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं. जिसका इस समय खूब बज बना हुआ है.

कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म के प्रमोशन में कपिल जमकर लगे हुए हैं और ट्रेलर देखने के बाद से फैंस को भी इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है. एनालिस्ट किस किसको प्यार करूं 2 के कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है.

किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन

कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. फिल्म के कई गाने आ चुके हैं जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक किस किसको प्यार करूं 2 पहले दिन 1.5-3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. बाकी फिल्म की एडवांस बुकिंग पर भी निर्भर करेगा कि ये कैसे और कितनी कमाई कर सकती है.

ये है स्टारकास्ट

किस किसको प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा के साथ मनजोत सिंह, आयशा खान, हीरा वारिना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है. बाकी ट्रेलर आने के बाद देखना होगा इसे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

ये भी पढ़ें: The Great Indian Kapil Show 4: कपिल शर्मा मे शुरू की चौथे सीजन की शूटिंग, नेटफ्लिक्स पर फिर होगा धमाल

Published at : 19 Nov 2025 08:18 AM (IST)
Tags :
KAPIL SHARMA Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Prediction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप ने MBS का किया बचाव, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को किया खारिज
'क्राउन प्रिंस को कुछ पता नहीं था', खगोशी मर्डर केस पर ट्रंप का बड़ा कदम; खारिज कर दी खुफिया रिपोर्ट
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Ind Vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका के दो खिलाड़ी पहुंचे अस्पताल, जानिए ऐसा क्या हुआ
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day: पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
पहले इन देशों में अलग नहीं थे महिला और पुरुष के टॉयलेट, मिलती थी इतनी सजा
हेल्थ
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
गाउट अटैक से पहले दिखते हैं यूरिक एसिड के ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget