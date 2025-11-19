Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है कपिल शर्मा की फिल्म? फैंस को है इंतजार
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box office Prediction: कपिल शर्मा शो के साथ अब लोगों को अपनी फिल्मों से भी इंप्रेस कर रहे हैं. वो इन दिनों अपनी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 के प्रमोशन में बिजी हैं.
कॉमेडियन कपिल शर्मा हमेशा फैंस के बीच छाए रहते हैं. फिर चाहे वो अपने शो के लिए हो या फिल्म के लिए. कपिल शर्मा फिल्मों में भी कदम रख चुके हैं. उनकी डेब्यू फिल्म किस किसको प्यार करूं हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी मगर उसके बाद फिल्मों में उनका काम नहीं बना. उनकी जितनी भी फिल्में आईं वो फ्लॉप ही साबित हुईं. अब कपिल अपनी हिट फिल्म किस किसको प्यार करूं का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं. जिसका इस समय खूब बज बना हुआ है.
कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म के प्रमोशन में कपिल जमकर लगे हुए हैं और ट्रेलर देखने के बाद से फैंस को भी इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है. एनालिस्ट किस किसको प्यार करूं 2 के कलेक्शन को लेकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है.
किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन
कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. फिल्म के कई गाने आ चुके हैं जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक किस किसको प्यार करूं 2 पहले दिन 1.5-3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. बाकी फिल्म की एडवांस बुकिंग पर भी निर्भर करेगा कि ये कैसे और कितनी कमाई कर सकती है.
ये है स्टारकास्ट
किस किसको प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा के साथ मनजोत सिंह, आयशा खान, हीरा वारिना, पारुल गुलाटी और त्रिधा चौधरी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है. बाकी ट्रेलर आने के बाद देखना होगा इसे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
