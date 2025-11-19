हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Great Indian Kapil Show 4: कपिल शर्मा मे शुरू की चौथे सीजन की शूटिंग, नेटफ्लिक्स पर फिर होगा धमाल

The Great Indian Kapil Show 4: कपिल शर्मा मे शुरू की चौथे सीजन की शूटिंग, नेटफ्लिक्स पर फिर होगा धमाल

The Great Indian Kapil Show 4: कपिल शर्मा एक बार फिर अपना कॉमेडी का पिटारा लेकर वापस आ रहे हैं. उन्होंने अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 19 Nov 2025 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन कपिल शर्मा हमेशा अपने अंदाज से लोगों के चेहरे पर हंसी ले आते हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि हर कोई हंसने पर मजबूर हो जाता है. कपिल शर्मा अपने शो की वजह से हमेशा छाए रहते हैं. नेटफ्लिक्स पर उनके शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के तीन सीजन आ चुके हैं और फैंस चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.

कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के चौथे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है. जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है. कपिल का ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. चौथे सीजन के बारे में जानकर फैंस और खुश हो गए हैं.

कपिल ने शेयर किया पोस्ट

कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर शो के सेट से फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो सोफे पर बैठकर हंसते नजर आ रहे हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- शूट डे 1, सीजन 4, नेटफ्लिक्स. कपिल का ये पोस्ट देखकर फैंस खूब खुश हो गए हैं. कपिल की टीम में इस सीजन में कौन-कौन नजर आने वाला है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है मगर अनाउंसमेंट ने सभी को खुश जरुर कर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

फैंस ने किए कमेंट

कपिल शर्मा के इस पोस्ट पर उनके फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- बहुत अच्छे लग रहे हो पाजी. वहीं दूसरे ने लिखा- किस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो सर जी. एक ने लिखा- फिट और शार्प दिख रहे हो प्यारे कपिल. कॉमेडी के साथ-साथ अब फिटनेस भी किल कर रहे हो.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कपिल शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के प्रमोशन में बिजी हैं. ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Published at : 19 Nov 2025 07:55 AM (IST)
Tags :
Netflix KAPIL SHARMA The Great Indian Kapil Show 4
