Top 5 Shows On OTT: 'स्ट्रेंजर्स थिंग्स 5' का दबदबा बरकरार, बॉलीवुड को पछाड़ साउथ फिल्म बनी नंबर 1
Most Watched Shows On OTT: इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाले शोज और फिल्म की लिस्ट आ गई है. चलिए जानते हैं टॉप 5 शोज की लिस्ट में किसे कहां जगह मिली है.
वक्त के साथ -साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दर्शकों का फेवरेट प्लेटफार्म बन चुका है. जैसा कि आपको पता है कि आए दिन अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कई नई वेब सीरीज और फिल्में दस्तक देती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज कर पाती हैं. वहीं कई शोज और फिल्म रिलीज के बावजूद खास कमाल नहीं दिखा पाते.
इसी बीच ऑरमैक्स मीडिया ने बीते हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज और फिल्मों की नई रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक, ‘द फैमिली मैन सीजन 3’ को पछाड़ते हुए ‘स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5’ नंबर पर अपनी पकड़ बना ली है. इस सीरीज को भारतीय दर्शकों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया.
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5
- हॉलीवुड हॉरर सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' इस साल की मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक है.
- ये शो 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और खूब देखा जा रहा है.
- 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' ने ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे जा रहे शोज की लिस्ट में जगह बना ली है.
- इस हफ्ते इसे 4.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.
द फैमिली मैन सीजन 3 (प्राइम वीडियो)
- 'द फैमिली मैन सीजन 3' पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज की लिस्ट में टॉप पर है.
- मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत स्टारर ये सीरीज 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.
- पिछले दो हफ्तों से 'द फैमिली मैन सीजन 3' सबसे ज्यादा देखी गई.
- इस बार ये दूसरे स्थान पर है. प्राइम वीडियो पर 3.0 मिलियन व्यूज मिले है.
महाभारत एक धर्मयुद्ध
- पौराणिक शो अक्टूबर से लगातार टॉप 5 की लिस्ट में था. लेकिन इस हफ्ते यह चौथे नंबर पर अपनी पकड़ बना ली है.
- इस शो की खास बात यह है कि इसे असली एक्टर्स को कास्ट करने की बजाय पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है.
- इस सीरीज़ को जियो हॉटस्टार पर 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली है.
भय – ए गौरव तिवारी मिस्ट्री
- भय – ए गौरव तिवारी मिस्ट्री ऑरमैक्स मीडिया की जारी लिस्ट में 5वें स्थान पर है.
- यह 12 दिसंबर (शुक्रवार) को केवल अमेजन एमएक्स प्लेयर स्टीम हुई.
- 3 दिन के अंदर इस शो को 1.1 मिलियन व्यूज मिले.
अब चलिए जानते हैं बीते हफ्ते किन 5फिल्मों का ओटीटी पर बोलबाला रहा.
आपको बता दें कि ओटीटी की मोस्ट वाच्ड टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में साउथ ने बॉलीवुड को मात दे दी है. इस लिस्ट में साउथ की तीन, हॉलीवुड की एक और बॉलीवुड फिल्म शामिल हैं.
द गर्लफ्रेंड (नेटफ्लिक्स)
- रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' पहले नंबर पर है.
- नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को पिछले हफ्ते 2.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली है.
- सैकनिल्क के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 27.75 करोड़ रुपये कमाए.
डाइस इरा
- प्रणव मोहनलाल की यह मलयालम हॉरर-थ्रिलर अक्टूबर में रिलीज हुई थी.
- ओटीटी पर यह दूसरी सबसे ज्यादा देखी जानी फिल्म बन गई है.
- जियोहॉटस्टार पर ये फिल्म 2.1 मिलियन व्यूज हासिल कर चुकी है.
- Sacnilk के अनुसार, इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ रुपये कमाए.
मिशन इम्पॉसिबल
- टॉम क्रूज और एथन हंट की 'मिशन इम्पॉसिबल' मशहूर हॉलीवुड एक्शन-थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइजी है.य
- ये फिल्म हाई-ऑक्टेन एक्शन, खतरनाक स्टंट्स और जबरदस्त सस्पेंस के लिए जानी जाती है.
- इसे 2.0 मिलियन व्यूअरशिप के साथ ये ओटीटी पर तीसरी सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म है.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
- वरुण धवन, जान्हवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा की फिल्म चौथे नंबर पर है.
- सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को नेटफ्लिक्स पर पिछले हफ्ते 1.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.
कांथा
- आखिरी नंबर पर दुलकर सलमान की फिल्म कांथा का नाम है.
- इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर पर 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली है.
