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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, सिद्धार्थ आनंद ने दिया हिंट! क्या आने वाला है 'किंग' का नया टीजर?

शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, सिद्धार्थ आनंद ने दिया हिंट! क्या आने वाला है 'किंग' का नया टीजर?

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद लगातार क्रिप्टिक पोस्ट कर रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि शाहरुख के बर्थडे 2 नवंबर पर किंग से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट या टीजर दस्तक दे सकता है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Oct 2026 06:18 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. फैंस को उम्मीद है कि इस दिन शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट या फिर टीजर भी सामने आ सकता है. ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद लगातार अपने सोशल मीडया पोस्ट में कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसके बाद फैंस कयास लगाने लगे है कि शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को कुछ बड़ा हो सकता है.

सिद्धार्थ आनंद के पोस्ट के टाइम पर पड़ी फैंस की नजर

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बता दें कि बीते कुछ दिनों में सिद्धार्थ आनंद ने अपने एक्स हैंडल से तीन पोस्ट किए हैं और उनके इन तीनों ही पोस्ट में टाइम पर फैंस ने ध्यान दिया. उन्होंने तीनों ही पोस्ट रात के 12 बजे के आस-पास किए हैं. इससे माना जा रहा है कि शाहरुख के जन्मदिन पर आधी रात को मेकर्स कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं. उन्होंने हालिया ट्वीट भी 31 अक्टूबर को रात 12 बजकर 17 मिनट पर किया. उन्होंने लिखा था, 'टू सेलिब्रेट.'

शाहरुख के बर्थडे पर आधी रात को मचेगी धूम, सिद्धार्थ आनंद ने दिया हिंट! क्या आने वाला है 'किंग' का नया टीजर?

नेटिजंस ने दिया ऐसा रिएक्शन

सिद्धार्थ आनंद के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, 'क्या आपने इस बात पर गौर किया कि जान बूझकर सिद्धार्थ आनंद अपनी पोस्ट के लिए रात 12 बजे का वक्त चुन रहे हैं? आधी रात को रिलीज करने का मतलब ये है कि एडिट्स, रिएक्शन और कभी ना खत्म होने वाली चर्चा के साथ फैंस तुरंत एक्टिव हो जाते हैं. सुबह होते ही टीजर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाएगा. ये मार्केटिंग तो नेक्स्ट लेवल है.'

एक यूजर ने लिखा, 'प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर ने ट्वीट्स कर दिए हैं और अब समय भी लगभय तय नजर आ रहा है. कल के और पहले के ट्वीट्स से पूरी संभावनाएं नजर आ रही है. 2 नवंबर, रात 12 बजे.'

एक अन्य ने लिखा, 'यानी कल रात 12 बजे #KING टीज़र आएगा. अब दुनिया के जश्न मनाने का समय आ गया है.'

24 दिसंबर को आएगी 'किंग'

इससे पहले हाल ही में शाहरुख का फिल्म से नया पोस्ट सामने आया था. जिसमें वो हाथ में बंदूक लिए और मुंह में गुलाब दबाए नजर आए थे. जबकि 2025 में उनके बर्थडे पर किंग का टीजर शेयर किया गया था. किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान
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