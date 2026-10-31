जाने-माने फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने शुक्रवार की रात को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि अपने घर में ही गिरने और फिर खून बहने के चलते उनकी मौत हो गई. इस बुरी खबर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. संजय दत्त, सुनील शेट्टी, काजोल, रवीना टंडन, तुषार कपूर, हर्षवर्धन राणे और कंगना रनौत सहित कई बड़े कलाकारों ने उनके निधन पर शोक जताया.

जबकि कई सेलेब्स उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर भी पहुंच रहे हैं. एक्टर भाईयों की जोड़ी रोनित रॉय और रोहित रॉय भी उनके घर पहुंचे. इस दौरान रोनित की आंखों से आंसू छलक पड़े. जबकि रोहित भी इमोशनल दिखाई दिए .

संजय गुप्ता के घर के बाहर रोने लगे रोनित रॉय

संजय गुप्ता का घर मुंबई के वर्सोवा में है. उनके निधन की खबर मिलने के बाद कई सेलेब्स उनके परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे. रोहित रॉय और उनके भाई एवं एक्टर रोहित रॉय को भी संजय गुप्ता के घर पर देखा गया. इस दौरान दोनों काफी इमोशनल हो गए.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहित और रोनित संजय गुप्ता के घर के बाहर कुछ लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वो अपना चश्मा निकालकर अपने आंसू पोछते हुए नजर आ रहे हैं. उनके पास खड़े रोहित के चेहरे पर भी मायूसी और गम साफ नजर आ रहा है.

मिलाप जावेरी भी रो पड़े, बोले- वो मेरे गुरु थे

संजय गुप्ता के निधन से राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी भी बुरी तरह टूट गए. उनका संजय के साथ बेहद करीबी और खास रिश्ता था. उन्हें भी संजय के घर के बाहर रोते हुए देखा गया. वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए मिलाप ने कहा, 'वो मेरे गुरु थे. मैं अभी बात नहीं कर सकता. मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा.'

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रात को मौत, परिवार को सुबह चला पता

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात को अपने घर में गिरने और ज्यादा खून बहने से संजय की मौत हुई. हालांकि घर वालों को घटना के बारे में सुबह पता चला.