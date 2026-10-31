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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय गुप्ता के घर के बाहर रो पड़े रोनित रॉय, भाई रोहित की आंखें भी हुईं नम, Video

संजय गुप्ता के घर के बाहर रो पड़े रोनित रॉय, भाई रोहित की आंखें भी हुईं नम, Video

मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 30 अक्टूबर को निधन हो गया. उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर रोनित रॉय और रोहित रॉय भी पहुंचे. इस दौरान रोनित रॉय की आंखों से आंसू छलक पड़े.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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जाने-माने फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने शुक्रवार की रात को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि अपने घर में ही गिरने और फिर खून बहने के चलते उनकी मौत हो गई. इस बुरी खबर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. संजय दत्त, सुनील शेट्टी, काजोल, रवीना टंडन, तुषार कपूर, हर्षवर्धन राणे और कंगना रनौत सहित कई बड़े कलाकारों ने उनके निधन पर शोक जताया.

जबकि कई सेलेब्स उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर भी पहुंच रहे हैं. एक्टर भाईयों की जोड़ी रोनित रॉय और रोहित रॉय भी उनके घर पहुंचे. इस दौरान रोनित की आंखों से आंसू छलक पड़े. जबकि रोहित भी इमोशनल दिखाई दिए .

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संजय गुप्ता के घर के बाहर रोने लगे रोनित रॉय

संजय गुप्ता का घर मुंबई के वर्सोवा में है. उनके निधन की खबर मिलने के बाद कई सेलेब्स उनके परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे. रोहित रॉय और उनके भाई एवं एक्टर रोहित रॉय को भी संजय गुप्ता के घर पर देखा गया. इस दौरान दोनों काफी इमोशनल हो गए.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोहित और रोनित संजय गुप्ता के घर के बाहर कुछ लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वो अपना चश्मा निकालकर अपने आंसू पोछते हुए नजर आ रहे हैं. उनके पास खड़े रोहित के चेहरे पर भी मायूसी और गम साफ नजर आ रहा है.

मिलाप जावेरी भी रो पड़े, बोले- वो मेरे गुरु थे

संजय गुप्ता के निधन से राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी भी बुरी तरह टूट गए. उनका संजय के साथ बेहद करीबी और खास रिश्ता था. उन्हें भी संजय के घर के बाहर रोते हुए देखा गया. वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए मिलाप ने कहा, 'वो मेरे गुरु थे. मैं अभी बात नहीं कर सकता. मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा.'

 
 
 
 
 
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रात को मौत, परिवार को सुबह चला पता

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात को अपने घर में गिरने और ज्यादा खून बहने से संजय की मौत हुई. हालांकि घर वालों को घटना के बारे में सुबह पता चला. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 31 Oct 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Rohit Roy
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