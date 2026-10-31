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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी 'रामायण'', साई पल्लवी का खुलासा, सीता के किरदार पर कही बड़ी बात

'पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी 'रामायण'', साई पल्लवी का खुलासा, सीता के किरदार पर कही बड़ी बात

फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाने जा रहीं साई पल्लवी इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि ये फिल्म आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी खास होने वाली है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 05:44 PM (IST)
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 साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द ही फिल्म 'रामायण' में माता सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं. नितेश तिवारी की निर्देशन में बन रही फिल्म कुछ ही दिनों में थिएटर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की स्टारकास्ट प्रमोशन में जुटी हैं और इसी सिलसिले में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर पहुंचें. 

इस दौरान साई पल्लवी ने माता सीता के किरदार को लेकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने प्रार्थना और ध्यान का सहारा लिया, ताकि वो इसकी गरिमा को सही तरीके से पर्दे पर उतार सकें.

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'रामायण' को लेकर साई पल्लवी का बड़ा दावा
मेगास्टार अमिताभ बच्चन से बातचीत के दौरान साई पल्लवी ने बताया कि माता सीता का किरदार निभाना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देखेंगी और ये इतिहास का हिस्सा बनेगी.

पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी 'रामायण'', साई पल्लवी का खुलासा, सीता के किरदार पर कही बड़ी बात

 साई ने बताया, 'मैंने इस किरदार के लिए सिर्फ प्रार्थना की. मैंने भगवान से यही मांगा कि इसे निभाने के रास्ते में जो भी मुश्किलें आएं, वे दूर हो जाएं. क्योंकि हम जो फिल्म बना रहे हैं, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि इतिहास बनेगी. आने वाली पीढ़ियां और हमारा भविष्य भी इसे देखेगा. इसलिए फिल्म में उस किरदार की गरिमा बनी रहनी चाहिए. इसीलिए मैं बस प्रार्थना कर रही थी.'

 
 
 
 
 
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सीता के किरदार साई पल्लवी ने सीखी ये बात
साई पल्लवी ने बताया, 'अगर मैं मेडिटेशन नहीं करती हूं तो मेरे मन में और भी कई तरह के विचार आने लगते हैं. इसलिए जब मैं माता सीता का किरदार निभा रही थी, तब भी मेडिटेशन करती थी. इस किरदार को निभाते हुए मैंने सीखा कि जब भी हम किसी तनाव भरी स्थिति में हों, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने और देखने की कोशिश करनी चाहिए. जब भी शूटिंग के दौरान मेरे सामने कोई मुश्किल स्थिति आती थी, तो मैं सोचती थी कि माता सीता उस समय कैसे प्रतिक्रिया देतीं. मुझे लगता है कि उनके किरदार से मैंने यही सबसे बड़ी बात सीखी है.'

पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी 'रामायण'', साई पल्लवी का खुलासा, सीता के किरदार पर कही बड़ी बात

कब रिलीज होगी 'रामायण'?
बता दें कि फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और रवि दुबे भगवान लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं.

पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी 'रामायण'', साई पल्लवी का खुलासा, सीता के किरदार पर कही बड़ी बात

ये फिल्म दो पार्ट में बनाई गई है. इसका पहला पार्ट दीवाली के मौके पर 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होने की उम्मीद है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Sai Pallavi
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