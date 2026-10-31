तलाक के बाद भी नहीं मानी थी हार, 6 साल तक पत्नी को मनाते रहे थे संजय गुप्ता

मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कई फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 30 अक्टूबर की रात निधन हो गया. 57 साल की उम्र में मुंबई स्थित अपने घर में संजय गुप्ता ने आखिरी सांस ली थी. उनके दुखद निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर को गिरने के कारण पूरी रात उनका खून बहता रहा. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं, लेकिन इसका पता उन्हें सुबह चला. सुबह तक उनकी मौत हो चुकी थी. संजय अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे. एक बार दोनों का तलाक भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पत्नी अनुराधा लेखी को 6 साल तक मनाते रहे थे.

तलाक के बाद फिर की थी अनुराधा लेखी से शादी

संजय गुप्ता की मुलाकात अनुराधा लेखी से कॉलेज के दिनों में हुई थी. दोनों को आपस में प्यार हुआ और लंबे समय तक रिश्ते में रहे. इसके बाद उन्होंने 22 साल की अनुराधा से 18 अगस्त 1997 में शादी कर ली.

हालांकि 6 साल बाद ही दोनों का तलाक भी हो गया था और अनुराधा अपने मायके पूणे वापिस चली गईं थीं. इसके बाद कई साल तक संजय को अनुराधा की कमी महसूस हुई. इसके बाद उन्होंने 2009 में उनसे फिर से शादी कर ली.





तलाक के बारे में संजय की राय

फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में अपने तलाक के बारे में बाताया था कि जब दोनों अलग हो गए थे, तब भी संजय अपनी बीवी को स्टॉक करते थे. उन्होंने कहा था, ‘मैं उन सभी पांच सालों तक उन्हें स्टॉक कर रहा था. वो मेरी सोलमेट हैं.’

इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जिंदगी की उथल-पुथल के बीच उनकी एक इच्छा रही कि वो अनुराधा के साथ रहें. उन्होंने कहा था, ‘मैंने कामयाबी का स्वाद चख लिया, जानलेवा एक्सीडेंट झेल लिया. एसिड फैक्टरी, पंख और द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई जैसी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं. इस साल मां को भी खो दिया. कम शब्दों में कहूं तो जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन इस सब के बीच अनु के साथ रहने की मेरी इच्छा हमेशा बनी रही.’

अनुराधा ने बताया बार-बार साथ आने को कहते थे संजय

अनुराधा लेखी ने 2024 में दिए एक इंटरव्यू में तलाक के लिए दोनों को जिम्मेदार बताया था. उन्होंने कहा, ‘तलाक में हम दोनों का रोल था. लेकिन एक प्वाइंट ऐसा आया जब मैंने कह दिया आई एम डन.’

उन्होंने बताया था कि तलाक के बाद भी दोनों का संपर्क नहीं टूटा था. उन्होंने कहा, ‘हर छह महीने में संजय मुझसे कहते थे कि फिर से साथ हो जाते हैं.’ अब संजय का ये प्यार हमेशा के लिए अनुराधा के दिल में रह गया है.