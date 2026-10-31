'वो बीमार नहीं थे...', संजय गुप्ता के निधन पर कंगना रनौत की इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 30 अक्तूबर की देर रात को निधन हो गया. वो उनका निधन घर में गिरने की वजह से हुआ. परिवार रात भर सोता रहा और उनका खून बहता रहा, जिसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी. फिल्ममेकर की मौत की जानकारी सुबह पता चली. उनकी मौत से बॉलीवुड में मातम पसर गया है. सेलेब्स शोक व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे में अब कंगना रनौत ने भी दुख जताया है.

संजय गुप्ता की मौत की खबर मिली तो कंगना रनौत भी भावुक हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में साफतौर से कहा कि वो बीमार नहीं थे.

संजय गुप्ता की मौत पर कंगना ने जताया दुख

संजय गुप्ता की मौत की खबर पर कंगना रनौत ने दुख जाहिर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट साझा की और इसमें लिखा, 'संजय गुप्ता जी के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. ये बेहद ही दुखद है और भयानक खबर है. मैंने उनके साथ बेहद करीब से काम किया है. सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये है कि वो बीमार भी नहीं थे. ये काफी भयानक है. ओम शांति.'





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इन सेलेब्स ने भी जताया दुख

गौरतलब है कि कंगना रनौत के अलावा बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी संजय गुप्ता की मौत पर दुख जाहिर किया है. इसमें अशोक पंडित, अनुपम खेर, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, मनोज मुंतशिर समेत अन्य सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शोक व्यक्त किया है. वहीं, कुछ सेलेब्स उनके घर पर भी अंतिम विदाई के लिए पहुंच गए हैं. रॉनित रॉय ने उनके घर के बाहर रोते हुए नजर आए.

जानकारी के अनुसार, संजय गुप्ता का अंतिम संस्कार आज यानी कि 31 अक्तूबर की शाम 6 बजे तक किया जाएगा. कूपर हॉस्पिटल में उनका अंतिम संस्कार हो चुका है. अशोक पंडित ने जानकारी दी है कि उनका अंतिम संस्कार पवन हंस में किया जाएगा.

आपको बता दें कि संजय गुप्ता ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म 'आतिश फील द फायर' से किया था. इसके अलावा उन्होंने 'जंग', 'खौफ', 'हमेशा' और 'कांटे' जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया है. 'कांटे' को साल 2002 में रिलीज किया गया था और उन्हें इससे पहचान मिली. अब वो इसका सीक्वल बनाना चाहते थे, जिसे संजय दत्त ने पूरा करने का वादा किया है.