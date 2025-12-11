हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'जुम्मा चुम्मा' फेम किमी काटकर अब कहां हैं? बिग बी-गोविंदा संग हिट देने वाली एक्ट्रेस गोवा में जी रही हैं गुमनाम जिंदगी

‘जुम्मा चुम्मा’ फेम किमी काटकर अब कहां हैं? बिग बी-गोविंदा संग हिट देने वाली एक्ट्रेस गोवा में जी रही हैं गुमनाम जिंदगी

80 और 90 के दशक में कई एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड पर राज किया, उन्हीं में से एक थीं किमी काटकर. उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे सुरस्टार एक्टर्स संग काम किया, लेकिन अब गुमनाम हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Dec 2025 01:07 PM (IST)
 80 और 90 के दशक में अपनी बोल्डनेस और खूबसूरती की वजह से पर्दे पर राज करने वाली अभिनेत्री किमी काटकर सभी को याद होंगी. उन्हें हिंदी सिनेमा ने 'टार्जन गर्ल' का नाम दिया था. अभिताभ बच्चन की फिल्म 'हम' में उन्होंने 'जुम्मा' सॉन्ग किया था, जिसके बाद उन्हें इसी नाम से पुकारा जाने लगा.

हिंदी सिनेमा में शोहरत और नाम कमाने के बाद भी एक्ट्रेस आज गोवा में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं. किमी काटकर अपने समय की बड़ी अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया था.उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, रजनीकांत, चंकी पांडे, जितेंद्र, धर्मेंद्र, और अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ पर्दे पर काम किया. किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को हुआ था.

'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' से रातों-रात हुईं पॉपुलर

उन्होंने 20 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया. एक्ट्रेस ने साल 1985 में फिल्म 'पत्थर दिल' से इंडस्ट्री में कदम रखा. फिल्म हिट रही, लेकिन सहायक भूमिका की वजह से उन्हें पहचान नहीं मिल पाई.इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' ने एक्ट्रेस को रातों-रात फेमस कर दिया.

फिल्म में किमी ने बोल्ड सीन दिए और बिकिनी पहनने से भी परहेज नहीं किया. उनकी फिल्म 'एडवेंचर्स ऑफ टार्जन' फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म ने उन्हें 'इंडियन टार्जन गर्ल' का टाइटल दिलाया. फ्लॉप देने के बाद भी एक्ट्रेस की झोली में बैक टू बैक फिल्में रहीं. वे 80 से 90 के दशक की सबसे बिजी अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने लगीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @my_bollywood_stars

उनके लिए साल 1988-1990 बेहतरीन रहा, क्योंकि इन तीन सालों में उन्होंने 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इतना ही नहीं, साल 1989 में उन्होंने 15 फिल्मों में काम किया और उनकी लगभग हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया.उनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात की जाए तो 1987 में आई 'मेरा लहू', 1988 में 'मुल्जिम', 'रामा ओ रामा', 'धर्मयुद्ध', 'तोहफा मोहब्बत का', 'सोने पर सुहागा', 1989 में आई 'कहां है कानून' समेत कई नाम शामिल हैं.

किमी काटकर को असली शोहरत फिल्म 'हम' से मिली. हालांकि, बाद में कुछ फ्लॉप फिल्में देने के बाद अभिनेत्री को आखिरी बार साल 1992 में आई फिल्म 'हमला' में देखा गया, जिसके बाद उन्होंने फोटोग्राफर और विज्ञापन निर्माता शांतनु शौरी से शादी कर ली.

Published at : 11 Dec 2025 01:07 PM (IST)
