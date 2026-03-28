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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां बनने के बाद 'शेरनी' की तरह महसूस करने लगी हैं कियारा आडवाणी, बोलीं- 'अब मैं पहले से मजबूत हूं'

मां बनने के बाद 'शेरनी' की तरह महसूस करने लगी हैं कियारा आडवाणी, बोलीं- 'अब मैं पहले से मजबूत हूं'

Kiara Advani Interview: हाल ही में एक इंटरव्यू में कियारा आडवाणी ने मां बनने के बाद अपनी जिंदगी में आए कई बदलावों पर खुलकर बात की है. साथ ही फैंस उनकी नई फिल्म 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार कर रहे है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Mar 2026 10:55 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपने मदरहुड फेज को एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कियारा ने खुलकर बताया कि मदरहुड ने उनकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है. शादी और बच्चे के बाद उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ चीजें आज भी पहले जैसी ही हैं. इसके बाद अब उनका ये इंटरव्यू फैंस के बीच वायरल हो रहा है.

पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है कियारा

ग्राजिया से बात करते हुए कियारा ने बताया कि मां बनने के बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत और प्रोटेक्टिव हो गई हैं. अब वो खुद को एक 'टाइग्रेस' यानी शेरनी की तरह महसूस करती हैं. उनका जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है. एक तरफ लगता है कि कुछ भी इतना जरूरी नहीं और दूसरी तरफ हर छोटी चीज भी मायने रखने लगती है. शादी से पहले और अब भी उनकी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बॉन्डिंग वैसी ही बनी हुई है. दोनों साथ में घूमना, फिल्में देखना और उन पर बातें करना आज भी उतना ही एंजॉय करते हैं. इसके अलावा मां बनने के बाद कियारा अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' से बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं, जिसमें वो 'नादिया' का किरदार निभा रही हैं.

 
 
 
 
 
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फिल्म की स्टारकास्ट 

फिल्म की बात करें, तो टॉक्सिक में कियारा के साथ साउथ स्टार यश, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत नजर आएंगे. ये फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. मां बनने के बाद एक्ट्रेस अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोबारा से शुरू करने जा रही हैं. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि कियारा इस बार एक अलग और दमदार अंदाज में स्क्रीन पर नजर आएंगी, जिसमें उनकी गहराई और मजबूती दोनों देखने को मिलेगी.

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Published at : 28 Mar 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Toxic Movie
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