जब लाइव शो में आशा भोसले ने पोते चिंटू को बनाया था 'बॉयफ्रेंड', सुनकर हैरान हुए थे फैंस

12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन ने उनके परिवार, इंडस्ट्री समेत लोगों को भावुक कर दिया था. इसी बीच हाल ही में आशा भोसले के पोते चैतन्य भोसले उर्फ चिंटू ने उनसे जुड़ी एक मजेदार और भावुक किस्से को शेयर किया है, जिसने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया.

पोते को आशा भोसले ने बताया बॉयफ्रेंड

इंडियन आइडल 16 के एक एपिसोड में चिंटू ने बताया कि एक लाइव शो के बीच आशा भोसले ने सबके सामने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बताया था, जिससे सभी फैंस हैरान रह गए थे. चिंटू ने कहा, 'शो शुरू होने से पहले दादी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करूंगी, तुम बस चुप रहना. इसके बाद उन्होंने ऑडियंस को बताया कि अब मेरा बॉयफ्रेंड स्टेज पर आने वाला है और हम साथ में गाना गाएंगे.'

यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए और हंसने लगे. फिर दोनों ने साथ में गाना गाया और डांस भी किया. चिंटू ने आगे बताया कि 'गाना खत्म होने के बाद उन्होंने सबको बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि मेरा पोता है.'

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स्टेज पर जाने से पहले नर्वस थीं आशा भोसले

इसके अलावा चिंटू ने एक और किस्सा शेयर किया कि एक बार स्टेज पर जाने से पहले आशा भोसले थोड़ी नर्वस नजर आ रही थीं. उन्होंने कहा, 'हम दोनों स्टेज पर खड़े थे और उनका नाम अनाउंस होने वाला था. तभी उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया. मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? इस पर उन्होंने कहा, क्या मतलब सब ठीक है? हां सब ठीक है... बस थोड़ी नर्वस हूं.'

मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ निधन

बता दें कि कुछ समय पहले आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने वाले एपिसोड में चिंटू भोसले पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस दिन को आशा भोसले की यादों और किस्सों से सजाया. आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल को मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ था. उन्हें 11 अप्रैल को सीने में इन्फेक्शन और ज्यादा कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. 83 साल लंबे करियर में आशा भोसले ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनके गाने हमेशा फैंस के दिलों में बसे रहेंगे.

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