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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकांस में साड़ी पहन हुमा कुरैशी-अदिति राव हैदरी ने दिखाया रॉयल अंदाज, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

कांस में साड़ी पहन हुमा कुरैशी-अदिति राव हैदरी ने दिखाया रॉयल अंदाज, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

Cannes Film Festival 2026: कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और अदिति राव हैदरी ने अपने खूबसूरत साड़ी लुक से हर किसी का दिल जीत लिया हैं. अब उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 May 2026 07:40 AM (IST)
Cannes Film Festival 2026: कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और अदिति राव हैदरी ने अपने खूबसूरत साड़ी लुक से हर किसी का दिल जीत लिया हैं. अब उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट बन चुका हैं, जहां दुनियाभर से कई सेलेब्स अपने फैंस सेंस से दर्शकों को इंस्पायर करते हैं. बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी भारत को अपने फैशन से रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और अदिति राव हैदरी ने अपने भारतीय स्टाइल से सभी को बहुत इंप्रेस किया हैं. दोनों ने इस खास पल को साड़ी पहनकर यादगार बनाया और अपने देश की खूबसूरती को दिखाया है. तो आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.

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हुमा कुरैशी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लैवेंडर शेड की सिल्क साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन बॉर्डर बने थे. साड़ी का रॉयल फिनिश उनके पूरे लुक को एलिगेंट और क्लासी बना रहा था.
हुमा कुरैशी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लैवेंडर शेड की सिल्क साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन बॉर्डर बने थे. साड़ी का रॉयल फिनिश उनके पूरे लुक को एलिगेंट और क्लासी बना रहा था.
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उनके गोल्डन हाफ स्लीव ब्लाउज ने साड़ी के साथ परफेक्ट मैच कर रहे थे. ब्लाउज का शाइनिंग टेक्सचर और फिटिंग उनके लुक को और ग्रेसफुल बना रहा था. खुले वेवी बालों ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज में सॉफ्ट और ग्लैमरस टच जोड़ दिया.
उनके गोल्डन हाफ स्लीव ब्लाउज ने साड़ी के साथ परफेक्ट मैच कर रहे थे. ब्लाउज का शाइनिंग टेक्सचर और फिटिंग उनके लुक को और ग्रेसफुल बना रहा था. खुले वेवी बालों ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज में सॉफ्ट और ग्लैमरस टच जोड़ दिया.
Published at : 17 May 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Aditi Rao Hydari Cannes Film Festival 2026

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