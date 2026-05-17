कांस में साड़ी पहन हुमा कुरैशी-अदिति राव हैदरी ने दिखाया रॉयल अंदाज, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

उनके गोल्डन हाफ स्लीव ब्लाउज ने साड़ी के साथ परफेक्ट मैच कर रहे थे. ब्लाउज का शाइनिंग टेक्सचर और फिटिंग उनके लुक को और ग्रेसफुल बना रहा था. खुले वेवी बालों ने उनके ट्रेडिशनल अंदाज में सॉफ्ट और ग्लैमरस टच जोड़ दिया.