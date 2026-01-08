खुशी कपूर और वेदांग रैना का हुआ ब्रेकअप, द आर्चीज एक्टर्स का दो साल का रिश्ता हुआ खत्म!
खुशी कपूर और वेदांग रैना काफी समय से रिलेशनशिप में थे. लेकिन अब उनके ब्रेकअप की खबरें चर्चा में बनी हुई है. दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं.
बॉलीवुड एक्टर्स खुशी कपूर और वेदांग रैना के ब्रेकअप की खबरें चर्चा में बनी हैं. रिपोर्ट्स हैं कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. खुशी और वेदांग लंबे समय से साथ थे. दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था. उन्होंने दो साल तक डेट किया. लेकिन अब दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया है.
वेदांग और खुशी का हुआ ब्रेकअप
जर्नलिस्ट विक्की ललवानी ने इंस्ट्ग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा- अब खत्म हो गया है. एक सोर्स जो खुशी और वेदांग के करीबी हैं उन्होंने बताया कि खुशी और वेदांग अब कपल नहीं हैं. दोनों के ब्रेकअप का कारण सामने नहीं आया है. ऐसा लग रहा है कि हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ है. खुशी और वेदांग ने अपने रिलेशनशिप को कभी भी कंफर्म नहीं किया था. लेकिन द आर्चीज एक्टर ने कहा था कि उनका रिश्ता एफर्टलेस और ईजी और सच्चा है. खुशी और वेदांग इसे लेकर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है.
View this post on Instagram
बता दें कि जूम से बात करते हुए वेदांग ने एक पुरने इंटरव्यू में कहा था कि वो सिंगल हैं और जब सही समय होगा तो उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन चेंज होगी. वहीं जब उनसे खुशी को डेट करने की खबरों के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, 'हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं. मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके साथ. हम लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और कई चीजों पर कनेक्टेड रहते हैं.' वहीं खुशी ने भी वेदांग को अच्छा दोस्त बताया था.
बता दें कि खुशी और वेदांग ने साथ में 2023 में आई फिल्म द आर्चीज में काम किया था. इस फिल्म में खुशी बेट्टी कूपर के रोल में थीं. वहीं वेदांग रेगी के रोल में थे. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. इसी के बाद से दोनों के अफेयर की खबरें चर्चा में आई थी. बता दें कि दोनों ने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था.
