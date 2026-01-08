बॉर्डर 2 इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हो गया है. इस गाने में वरुण धवन को एक्टिंग स्किल्स को लेकर ट्रोल किया गया. एक्टर ने अब इस पर रिएक्ट किया है.

वरुण धवन ने ट्रोलिंग पर किया रिएक्ट

हाल ही में वरुण ने बॉर्डर 2 में उनके कैरेक्टर के लिए मिल रहे प्यार के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा- मेजर होशियार सिंह दहिया. प्यार के लिए थैंक्यू. इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया- भाई आपकी एक्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं लोग उसके लिए क्या बोलेंगे. इस पर वरुण ने रिएक्ट किया- इसी सवाल ने गाने को हिट करा दिया. सब एंजॉय कर रहे हैं. रब दी मेहर. वरुण के इस जवाब के बाद फैंस उनके सपोर्ट में आ गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)





हिट हो गया है घर कब आओगे गाना

फिल्म बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म को टी-सीरीज और जे.पी. दत्ता फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म के गाना घर कब आओगे फैंस को बहुत पसंद कर रहे हैं. इस गाने को मिथुन ने री-क्रिएट किया है और मनोज मुंतशिर भी लिरिक्स लिखे हैं. अरिजीत सिंह, रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को गाया है. गाने पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.

बॉर्डर 2 में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा, अन्या सिंह फीमेल लीड में हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था.