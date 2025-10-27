हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैटी पैरी Vs जस्टिन ट्रूडो: दोनों फेमस, पर कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

कैटी पैरी Vs जस्टिन ट्रूडो: दोनों फेमस, पर कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

katy perry vs Justin Trudeau Net Worth: कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रिश्ता अब ऑफिशियल हो गया है. इस बीच हम आपको दोनों की धन-दौलत का ब्योरा दे रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डेट कर रही हैं. अब कैटी ने अपने 41वें बर्थडे पर खुद अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. कैटी जस्टिन ट्रूडो के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचीं जहां दोनों को एक इवेंट में भी एक साथ स्पॉट किया गया. कैटी और ट्रूडो को रिश्ता कंफर्म होने के बाद अब हम आपको कपल की नेटवर्थ बता रहे हैं.

कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो, दोनों ही बड़ा और पॉपुलर नाम हैं. जहां कैटी एक बेहतरीन सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी हैं तो वहीं ट्रूडो राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्ती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीरी के मामले में दोनों सितारों में से कौन आगे है?

कैटी पैरी Vs जस्टिन ट्रूडो: दोनों फेमस, पर कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

कैटी पेरी की नेटवर्थ और इनकम सोर्स

  • कैटी पेरी का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले आर्टिस्ट्स में शुमार रहा है. उनके दुनिया भर में 151 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड बिक चुके हैं.
  • रिपोर्ट्स की मानें तो कैटी पेरी ने 2023 में अपने म्यूजिक कैटलॉग राइट्स लगभग 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचे थे.
  • वो अपने म्यूजिक और ऐड्स से मोटी कमाई करती है. उन्होंने लॉस वेगास कॉन्सर्ट रेजीडेंसी में भी इनवेस्टमेंट की हुई है
  • कैटी ने अमेरिकन आइडल से भी अच्छी इनकम बनाई है. 2018 से 2024 तक उन्होंने जज के रूप में हर साल लगभग 25 मिलियन डॉलर कमाए.
  • उनके खुद के शूज और एक नॉन-अल्कोहलिक एपेरिटिफ ब्रांड हैं जिससे वो अच्छा मुनाफा कमाती हैं.
  • सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक कैटी पेरी की कुल नेटवर्थ 3,360 करोड़ रुपए (400 मिलियन डॉलर) है.

कैटी पैरी Vs जस्टिन ट्रूडो: दोनों फेमस, पर कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

जस्टिन ट्रूडो कितने अमीर हैं?

  • कैटी पेरी के पार्टनर और कनाडा के फॉर्मर पीएम जस्टिन ट्रूडो का ताल्लुक राजनीतिक घराने से है. 
  • जस्टिन ट्रूडो पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के बेटे हैं और ऐसे में उन्हें विरासत में पिता से खूब दौलत मिली है.
  • प्रधानमंत्री रहते हुए ट्रूडो ने अपनी सैलरी से दौलत जमा की और अब पब्लिक स्पीच से पैसा कमाते हैं.
  • इसके अलावा उन्होंने रियल इस्टेट में भी इनवेस्टमेंट की हुई है जहां उन्हें प्रॉफिट मिलता है.
  • रिएलिटी टी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की कुल नेटवर्थ 792 करोड़ रुपए (90 मिलियन डॉलर) है.

इन आंकड़ों से साफ है कि कैटी पेरी रईसी में पार्टनर जस्टिन ट्रूडो से कहीं ज्यादा आगे हैं. कैटी के पास जस्टिन से 2,568 करोड़ रुपए ज्यादा दौलत है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 08:01 PM (IST)
Tags :
Katy Perry Justin Trudeau Katy Perry Net Worth Justin Trudeau Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इन्हें टोपी-दाढ़ी में ही दिखती है दहशतगर्दी', BJP नेता संगीत सोम के बयान पर भड़के सपा सांसद
'इन्हें टोपी-दाढ़ी में ही दिखती है दहशतगर्दी', BJP नेता संगीत सोम के बयान पर भड़के सपा सांसद
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
धर्म
Gopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम
Gopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत दिखाने....
दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट क्रैश, भड़का चीन; कहा- यहां आकर अपनी ताकत...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इन्हें टोपी-दाढ़ी में ही दिखती है दहशतगर्दी', BJP नेता संगीत सोम के बयान पर भड़के सपा सांसद
'इन्हें टोपी-दाढ़ी में ही दिखती है दहशतगर्दी', BJP नेता संगीत सोम के बयान पर भड़के सपा सांसद
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
धर्म
Gopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम
Gopashtami 2025: इस साल कब है गोपाष्टमी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष नियम
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे रोहित शर्मा, फैंस ने पूछा- 2027 वर्ल्ड कप खेलोगे? हिटमैन का जवाब जानकर चौंक जाएंगे
ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे रोहित शर्मा, फैंस ने पूछा- 2027 वर्ल्ड कप खेलोगे? हिटमैन का जवाब जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
मॉडर्न व्यू और क्लासिकल टच से सजा है अनुष्का-विराट का महल, देखें 34 करोड़ी घर की खूबसूरत तस्वीरें
मॉडर्न व्यू और क्लासिकल टच से सजा है अनुष्का-विराट का घर, देखें खूबसूरत फोटोज
रिलेशनशिप
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
हेल्थ
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget