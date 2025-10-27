कैटी पैरी Vs जस्टिन ट्रूडो: दोनों फेमस, पर कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ
katy perry vs Justin Trudeau Net Worth: कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रिश्ता अब ऑफिशियल हो गया है. इस बीच हम आपको दोनों की धन-दौलत का ब्योरा दे रहे हैं.
हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डेट कर रही हैं. अब कैटी ने अपने 41वें बर्थडे पर खुद अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. कैटी जस्टिन ट्रूडो के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचीं जहां दोनों को एक इवेंट में भी एक साथ स्पॉट किया गया. कैटी और ट्रूडो को रिश्ता कंफर्म होने के बाद अब हम आपको कपल की नेटवर्थ बता रहे हैं.
कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो, दोनों ही बड़ा और पॉपुलर नाम हैं. जहां कैटी एक बेहतरीन सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी हैं तो वहीं ट्रूडो राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्ती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीरी के मामले में दोनों सितारों में से कौन आगे है?
कैटी पेरी की नेटवर्थ और इनकम सोर्स
- कैटी पेरी का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले आर्टिस्ट्स में शुमार रहा है. उनके दुनिया भर में 151 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड बिक चुके हैं.
- रिपोर्ट्स की मानें तो कैटी पेरी ने 2023 में अपने म्यूजिक कैटलॉग राइट्स लगभग 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचे थे.
- वो अपने म्यूजिक और ऐड्स से मोटी कमाई करती है. उन्होंने लॉस वेगास कॉन्सर्ट रेजीडेंसी में भी इनवेस्टमेंट की हुई है
- कैटी ने अमेरिकन आइडल से भी अच्छी इनकम बनाई है. 2018 से 2024 तक उन्होंने जज के रूप में हर साल लगभग 25 मिलियन डॉलर कमाए.
- उनके खुद के शूज और एक नॉन-अल्कोहलिक एपेरिटिफ ब्रांड हैं जिससे वो अच्छा मुनाफा कमाती हैं.
- सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक कैटी पेरी की कुल नेटवर्थ 3,360 करोड़ रुपए (400 मिलियन डॉलर) है.
जस्टिन ट्रूडो कितने अमीर हैं?
- कैटी पेरी के पार्टनर और कनाडा के फॉर्मर पीएम जस्टिन ट्रूडो का ताल्लुक राजनीतिक घराने से है.
- जस्टिन ट्रूडो पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के बेटे हैं और ऐसे में उन्हें विरासत में पिता से खूब दौलत मिली है.
- प्रधानमंत्री रहते हुए ट्रूडो ने अपनी सैलरी से दौलत जमा की और अब पब्लिक स्पीच से पैसा कमाते हैं.
- इसके अलावा उन्होंने रियल इस्टेट में भी इनवेस्टमेंट की हुई है जहां उन्हें प्रॉफिट मिलता है.
- रिएलिटी टी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की कुल नेटवर्थ 792 करोड़ रुपए (90 मिलियन डॉलर) है.
इन आंकड़ों से साफ है कि कैटी पेरी रईसी में पार्टनर जस्टिन ट्रूडो से कहीं ज्यादा आगे हैं. कैटी के पास जस्टिन से 2,568 करोड़ रुपए ज्यादा दौलत है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL