बॉलीवुड

Anushka Sharma-Virat Kohli House Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली का मुंबई के वर्ली इलाके में शानदार घर है. इस घर को कपल ने बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 27 Oct 2025 07:22 PM (IST)
Anushka Sharma-Virat Kohli House Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली का मुंबई के वर्ली इलाके में शानदार घर है. इस घर को कपल ने बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के पास वैसे तो कई घर और प्रॉपर्टीज हैं. लेकिन मुंबई के वर्ली इलाके में उनका एक 4BHK अपार्टमेंट सबसे हटकर है जहां वो अपने बच्चों वामिका और अकाय के साथ रहते हैं.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का वर्ली के ओमकार 1973 में टॉवर सी में एक अपार्टमेंट है. जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 7,171 वर्ग फुट के 4 बेडरूम वाले इस अपार्टमेंट की कीमत 34 करोड़ रुपए है.
कपल ने अपने इस महल जैसे घर को बेहद आलीशान तरीके से डिजाइन करवाया है. इसका इंटीरियर बेहद मॉडर्न होने के साथ-साथ काफी क्लासी भी है.
अनष्का और विराट ने अपने घर की वॉल्स को व्हाइट रखा है जो कि काफी एलिगेंट और कूल लुक देता है.
कपल का ड्रॉइंग रूम बेहद लग्जरी व्यू देता है. ऑफ व्हाइट वॉल्स के साथ वुडन अलमारियां बनवाकर क्लासी लुक क्रिएट किया गया है.
पीच और मिनिमल सोफे के साथ उन्होंने अपने घर को सजाया है. इस तरह के सोफे घर को कॉम्फी लुक देते हैं.
डाइनिंग एरिया को कपल ने काफी रॉयल रखा है. व्हाइट वॉल्स के साथ व्हाइट फर्नीचर काफी एलिगेंट दिखता है.
अनुष्का के घर में सनलाइट भी आती है जहां वो वर्कआउट करती हैं. इस एरिया को एक्ट्रेस ने एस्थेटिक तरीके से सजाया हुआ है.
अनुष्का और विराट ने अपने घर की बालकनी को देसी तरीके से डेकोरेट किया है. लीफ बेल्स और लाइट्स के साथ उनके घर की बालकनी पिक्चर परफेक्ट बैकग्राउंड क्रिएट करती है.
Published at : 27 Oct 2025 07:11 PM (IST)
Anushka Sharma Anushka Sharma House VIRAT KOHLI

