बेटे के जन्म के बाद कटरीना कैफ की पहली होली, पति विक्की कौशल संग ऐसे की एंजॉय
कटरीना कैफ ने फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट की. उन्होंने सोशल मीडिया पर होली की फोटो शेयर की. इसमें एक्टर विक्की और सनी कौशल भी नजर आए.
एक्टर कटरीना कैफ और विक्की कौशल के लिए ये होली बहुत स्पेशल है. इस बार उनके साथ उनके बेटे विहान भी हैं. कटरीना कैफ ने बेटे के जन्म के बाद की पहली होली की झलक फैंस के साथ शेयर की है. फोटो में कटरीना बहुत खुश और एक्साइटेड दिखीं.
कटरीना कैफ की होली
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- हैप्पी होली.
फोटो में कटरीना, विक्की, सनी कौशल और इसाबेल कैफ नजर आ रही हैं. सभी ने हंसते हुए पोज दिए. सनी ने हाथ में टॉयगन भी ली हुई थी. कटरीना ने इस दौरान व्हाइट टीशर्ट पहनी है और पोनी बनाई हुई है. वहीं विक्की को स्लीवलेस व्हाइट टीशर्ट, शॉर्ट्स और कैप लगाए देखा गया. कटरीना कैफ अपने ससुराल वालों के साथ होली का फेस्टिवल खूब एंजॉय करती हैं. फैंस भी उन्हें होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं.
विक्की और कटरीना के रिश्ते की बात करें तो उन्होंने 2021 में शादी की थी. उनकी शादी 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में हुई थी. ये शादी ग्रैंड थी. उनकी शादी में सिर्फ 120 गेस्ट शामिल हुए. नेहा धूपिया, अंगद बेदी, कबीर खान, मिनी माथुर, शरवरी वाघ, मालविका मोहनन जैसे स्टार्स इस शादी का हिस्सा बने थे. कटरीना और विक्की अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं.
शादी के 4 साल बाद कपल पहले बच्चे के पेरेंट्स बने. 7 नवंबर 2025 को कटरीना और विक्की ने बेटे का वेलकम किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- हमारी खुशियां आ गई हैं, हमारे घर में बेबी बॉय आया है.
लव एंड वॉर में दिखेंगे विक्की कौशल
वर्क फ्रंट पर कटरीना को पिछली बार फिल्म मैरी क्रिसमस में देखा गया था. फिल्म को श्रीराम राघवन ने बनाया था. फिल्म में विजय सेतुपति लीड रोल में थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. लेकिन ओटीटी पर फैंन ने इसे बहुत प्यार दिया. इसके बाद से कटरीना ने कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है.
वहीं विक्की कौशल को फिल्म छावा में देखा गया था. छावा ब्लॉकबस्टर हिट हुई. अब वो फिल्म लव एंड वॉर में दिखेंगे.
