बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म के टाइटल को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुई थी. लेकिन अब फिल्म को टाइटल मिल गया है. अनुराग बसु की ये फिल्म पहले दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है.

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म का नाम ''तू मेरी जिंदगी है'' रखा गया है. श्रीलीला इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. फिल्म में वो कार्तिक आर्यन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी. अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी 'तू मेरी जिंदगी है' 1 मई, 2026 को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी.

दोबारा शूट होंगे 'तू मेरी जिंदगी है' के सीन

'तू मेरी जिंदगी है' को लेकर रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग दोबारा की जा रही है. दरअसल कार्तिक आर्यन की लंबे बाल और लंबी दाढ़ी वाले लुक को लेकर काफी नेगेटिव रिएक्शन मिल रहे थे. ऐसे में मेकर्स ने एक्टर के लुक को पूरी तरह बदलने का फैसला लिया है. अब 'तू मेरी जिंदगी है' की अब तक के शूट हो चुके सीन्स को दोबारा शूट किया जा रहा है.

कार्तिक आर्यन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर कार्तिक आर्यन आखिरी बार फिल्म 'भूल भुलैया 3' में दिखाई दिए थे. अब उनके पास 'तू मेरी जिंदगी है' के साथ-साथ सुपरनैचुरल फिल्म 'नागजिला' है जो 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. कार्तिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में भी दिखाई देंगे. इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. ये फिल्म 31 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

श्रीलीला का वर्कफ्रंट

वहीं श्रीलीला के पास इब्राहिम अली खान के साथ फिल्म 'दिलेर' है. इसके अलावा वो 'मास जथारा', 'उस्ताद भगत सिंह' और 'पाराशक्ति' का भी हिस्सा होंगी.