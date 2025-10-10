हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'होमबाउंड' के फेलियर पर बोलकर ट्रोल हुए करण जौहर तो दी सफाई, कहा- 'मेरे कमेंट्स का गलत मतलब ना निकालें'

'होमबाउंड' के फेलियर पर बोलकर ट्रोल हुए करण जौहर तो दी सफाई, कहा- 'मेरे कमेंट्स का गलत मतलब ना निकालें'

Karan Johar On Homebound Failure Statement: 'होमबाउंड' के फेलियर के बाद प्रॉफिट को प्रॉयररटी देने की बात की थी जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा. अब फिल्म मेकर ने अपने स्टेटमेंट पर सफाई दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 10 Oct 2025 04:55 PM (IST)
फिल्म मेकर करण जौहर हाल ही में अपनी फिल्म ''होमबाउंड'' के फेलियर के बाद प्रॉफिट को प्रॉयररटी देने की बात की थी. ऐसे में करण को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब करण जौहर ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है. फिल्म मेकर ने कहा है कि उन्हें 'होमबाउंड' पर हमेशा गर्व रहेगा.

करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है- 'दोस्तों और मीडिया के सदस्यों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी फिल्म 'होमबाउंड' पर मेरे कमेंट्स का गलत मतलब ना निकालें या गलत कोट ना करें. ये हमारी फिल्मों के बिजनेस पर एक अकादमिक बातचीत थी, मुझे 'होमबाउंड' पर हमेशा गर्व रहेगा.'

'हम अपनी फिल्म को ग्लोबल स्टेज...'
'होमबाउंड' के बारे में करण जौहर ने आगे लिखा- 'ये हमारी फिल्मों के कलेक्शन में हमेशा हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे संवेदनशील ढंग से अभिनीत और निर्देशित फिल्मों में से एक के रूप में चमकती रहेगी. हम अपनी फिल्म को ग्लोबल स्टेज पर बड़े पैमाने पर ऑडियंस और प्रेजेंस दिलाने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं और घरेलू दर्शकों की संख्या में हर रोज हो रही बढ़ोतरी से भी रोमांचित हैं.'

करण जौहर ने पहले दिया था ये बयान
बता दें कि इससे पहले करण जौहर ने कोमल नाहाटा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा था- 'अब आपको हर फैसला मुनाफे को ध्यान में रखकर लेना होगा. मुनाफा कमाना बहुत जरूरी है, हम एक कमर्शियल इंडस्ट्री हैं. मैंने 'होमबाउंड' बनाई, जिसे दुनिया भर में क्रिटिक्स ने सराहा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फ्यूचर में ऐसे फैसले लूंगा या नहीं. मुझे दुख होगा, लेकिन मैंने इस डील को एक वजह से चुना है - डेवलपमेंट. डेवलपमेंट प्रॉफिट से आता है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट से आता है. मैं हमेशा क्रिएटिव रहूंगा, लेकिन कमर्शियल होना भी जरूरी है.'

'होमबाउंड' के बारे में
'होमबाउंड' में जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा लीड रोल में हैं. फिल्म को वर्ल्डवाइड बहुत पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं.
Published at : 10 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Karan Johar Janhvi Kapoor Ishan Khattar Homebound
