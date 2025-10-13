एक्सप्लोरर
करीना कपूर Vs आलिया भट्ट: कौन है ज्यादा अमीर? एक कपूर खानदान की बेटी है तो दूसरी बहू, नेटवर्थ जानें
Kareena Kapoor Vs Alia Bhatt Net Worth: करीना कपूर 25 सालों से फिल्में कर रही हैं, वहीं आलिया भट्ट को बॉलीवुड में 13 साल ही हुए हैं. एक्सपीरियंस में तो बेबो आगे हैं, लेकिन नेटवर्थ किसकी ज्यादा है?
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट से अपनी पहचान बनाई. वहीं आलिया भट्ट भी अपनी क्यूटनेस और एक्टिंग स्किल्स से फैंस के दिलों पर राज करती हैं. दोनों हसीनाओं का ताल्लुक कपूर फैमिली से है. जहां करीना रणधीर कपूर की बेटी हैं तो वहीं आलिया दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की इकलौती बहू हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं करीना और आलिया में किसके पास ज्यादा दौलत है?
- करीना कपूर ने 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन नजर आए थे.
- एक्ट्रेस ने अपने 25 सालों के फिल्मी करियर में 'जब वी मेट', 'कभी खुशी कभी गम', 'ऐतराज' और 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी हिट फिल्में दीं.
- करीना कपूर अब 45 साल की हो चुकी हैं और अब भी लगातार फिल्मों में एक्टिव हैं.
करीना कपूर की नेटवर्थ कितनी है?
- टाइम्स ऑफ इंडिया की मानें तो एक्ट्रेस अपनी एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं.
- करीना ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी अच्छी कमाई करती हैं और उन्होंने रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है.
- टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर की टोटल नेटवर्थ 485 करोड़ रुपए है.
आलिया भट्ट की नेटवर्थ कितनी है?
- आलिया भट्ट ने साल 2012 की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था.
- एक्ट्रेस ने 'राजी', 'गली बॉय', 'गंगूबाई काठियावाड़ी', और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी शानदार फिल्में कीं.
- आलिया को फिल्म इंडस्ट्री में अब 13 साल हो चुके हैं और हर साल पर्दे पर उनकी फिल्में रिलीज हो रही हैं.
- अपनी एक फिल्म के लिए एक्ट्रेस अपनी ननद करीना से भी ज्यादा फीस चार्ज करती हैं.
- टाइम्स ऑफ इंडिया की मानें तो आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए फीस लेती हैं.
- उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो 550 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
इस हिसाब से आलिया भट्ट दौलत के मामले में करीना कपूर से ज्यादा अमीर हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'ग्लैमर क्वीन' पूनम पांडे के बदले-बदले अंदाज, सूट-साड़ी में पहचानी नहीं जा रहीं एक्ट्रेस
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL