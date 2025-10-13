हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करीना कपूर Vs आलिया भट्ट: कौन है ज्यादा अमीर? एक कपूर खानदान की बेटी है तो दूसरी बहू, नेटवर्थ जानें

Kareena Kapoor Vs Alia Bhatt Net Worth: करीना कपूर 25 सालों से फिल्में कर रही हैं, वहीं आलिया भट्ट को बॉलीवुड में 13 साल ही हुए हैं. एक्सपीरियंस में तो बेबो आगे हैं, लेकिन नेटवर्थ किसकी ज्यादा है?

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Oct 2025 06:18 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट से अपनी पहचान बनाई. वहीं आलिया भट्ट भी अपनी क्यूटनेस और एक्टिंग स्किल्स से फैंस के दिलों पर राज करती हैं. दोनों हसीनाओं का ताल्लुक कपूर फैमिली से है. जहां करीना रणधीर कपूर की बेटी हैं तो वहीं आलिया दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की इकलौती बहू हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं करीना और आलिया में किसके पास ज्यादा दौलत है?

  • करीना कपूर ने 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन नजर आए थे.
  • एक्ट्रेस ने अपने 25 सालों के फिल्मी करियर में 'जब वी मेट', 'कभी खुशी कभी गम', 'ऐतराज' और 'अंग्रेजी मीडियम' जैसी हिट फिल्में दीं.
  • करीना कपूर अब 45 साल की हो चुकी हैं और अब भी लगातार फिल्मों में एक्टिव हैं. 

करीना कपूर की नेटवर्थ कितनी है?

  • टाइम्स ऑफ इंडिया की मानें तो एक्ट्रेस अपनी एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं.
  • करीना ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी अच्छी कमाई करती हैं और उन्होंने रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है.
  • टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर की टोटल नेटवर्थ 485 करोड़ रुपए है.

आलिया भट्ट की नेटवर्थ कितनी है?

  • आलिया भट्ट ने साल 2012 की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था.
  • एक्ट्रेस ने 'राजी', 'गली बॉय', 'गंगूबाई काठियावाड़ी', और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी शानदार फिल्में कीं.
  • आलिया को फिल्म इंडस्ट्री में अब 13 साल हो चुके हैं और हर साल पर्दे पर उनकी फिल्में रिलीज हो रही हैं.
  • अपनी एक फिल्म के लिए एक्ट्रेस अपनी ननद करीना से भी ज्यादा फीस चार्ज करती हैं.
  • टाइम्स ऑफ इंडिया की मानें तो आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए फीस लेती हैं.
  • उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो 550 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.

इस हिसाब से आलिया भट्ट दौलत के मामले में करीना कपूर से ज्यादा अमीर हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 06:18 PM (IST)
