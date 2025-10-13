एक्सप्लोरर
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
Gauri Khan Beautiful Photos: सुपरस्टार शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान फैशन में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. हाल ही में वो मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं जहां उनका लुक देखने लायक रहा.
गौरी खान भले ही एक्ट्रेस ना हों, लेकिन स्टाइल और ग्रेस के मामले में वो एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं. 12 अक्टूबर को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी जहां गौरी खान भी पहुंची थीं.
Published at : 13 Oct 2025 05:26 PM (IST)
