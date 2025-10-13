हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक

गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक

Gauri Khan Beautiful Photos: सुपरस्टार शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान फैशन में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. हाल ही में वो मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं जहां उनका लुक देखने लायक रहा.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Oct 2025 05:31 PM (IST)
Gauri Khan Beautiful Photos: सुपरस्टार शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान फैशन में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. हाल ही में वो मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पहुंचीं जहां उनका लुक देखने लायक रहा.

गौरी खान भले ही एक्ट्रेस ना हों, लेकिन स्टाइल और ग्रेस के मामले में वो एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं. 12 अक्टूबर को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी जहां गौरी खान भी पहुंची थीं.

1/10
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में गौरी खान का गॉर्जियस लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में गौरी खान का गॉर्जियस लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
2/10
दिवाली पार्टी के लिए गौरी ने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई साड़ी चुनी थी जो उनपर खूब जच रही थी.
दिवाली पार्टी के लिए गौरी ने मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई साड़ी चुनी थी जो उनपर खूब जच रही थी.
3/10
मरून कलर की जॉर्जट साड़ी को गौरी ने शिमरी स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
मरून कलर की जॉर्जट साड़ी को गौरी ने शिमरी स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
4/10
साड़ी के साथ गौर ने मैचिंग रूबी रश नेकलेस पेयर किया था. इस दौरान वो अपनी रिंग भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.
साड़ी के साथ गौर ने मैचिंग रूबी रश नेकलेस पेयर किया था. इस दौरान वो अपनी रिंग भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.
5/10
सिल्वर स्टड्स पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए गौरी बला की हसीन दिख रही थीं.
सिल्वर स्टड्स पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए गौरी बला की हसीन दिख रही थीं.
6/10
इस दौरान उन्होंने अपना मेकअप सटल रखा था और ओपन हेयरस्टाइल के साथ अपना लुक पूरा किया था.
इस दौरान उन्होंने अपना मेकअप सटल रखा था और ओपन हेयरस्टाइल के साथ अपना लुक पूरा किया था.
7/10
गौरी खान ने अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. यहां फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.
गौरी खान ने अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. यहां फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.
8/10
गौरी ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा- 'दोस्तों के साथ दिवाली का जश्न. जोया के आइकॉनिक रूबी रश नेकलेस को मनीष मल्होत्रा ​​की कस्टमाइज्ड साड़ी के साथ पहनना, ये डिजाइन हाउस मुझे बहुत पसंद हैं, जिनके क्रिएशन्स इस मौसम के इमोशन को खूबसूरती से दिखाती हैं.'
गौरी ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा- 'दोस्तों के साथ दिवाली का जश्न. जोया के आइकॉनिक रूबी रश नेकलेस को मनीष मल्होत्रा ​​की कस्टमाइज्ड साड़ी के साथ पहनना, ये डिजाइन हाउस मुझे बहुत पसंद हैं, जिनके क्रिएशन्स इस मौसम के इमोशन को खूबसूरती से दिखाती हैं.'
9/10
गौरी खान की फोटोज पर मलाइका अरोड़ा ने कमेंट किया- 'लुकिंग वाव.' नीलम कोठारी ने लिखा- 'स्टनिंग दिख रही हो गौरी.'
गौरी खान की फोटोज पर मलाइका अरोड़ा ने कमेंट किया- 'लुकिंग वाव.' नीलम कोठारी ने लिखा- 'स्टनिंग दिख रही हो गौरी.'
10/10
इसके अलावा फैंस भी रेड हार्ट इमोजी कमेंट करके गौरी खान पर प्यार लुटा रहे हैं.
इसके अलावा फैंस भी रेड हार्ट इमोजी कमेंट करके गौरी खान पर प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 13 Oct 2025 05:26 PM (IST)
Tags :
Diwali Party Shah Rukh Khan Gauri Khan Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Embed widget