गौरी ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा- 'दोस्तों के साथ दिवाली का जश्न. जोया के आइकॉनिक रूबी रश नेकलेस को मनीष मल्होत्रा ​​की कस्टमाइज्ड साड़ी के साथ पहनना, ये डिजाइन हाउस मुझे बहुत पसंद हैं, जिनके क्रिएशन्स इस मौसम के इमोशन को खूबसूरती से दिखाती हैं.'