हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड45 की उम्र में भी Kareen Kapoor की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का क्या है राज? यहां जानें- एक्ट्रेस के डाइट प्लान से वर्क आउट रूटीन तक सब

45 की उम्र में भी Kareen Kapoor की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का क्या है राज? यहां जानें- एक्ट्रेस के डाइट प्लान से वर्क आउट रूटीन तक सब

Kareen Kapoor Fitness Secret: करीना कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन पर उम्र का असर नहीं लगता है. एक्ट्रेस 45 साल की हो चुकी हैं लेकिन वे काफी फिट हैं और उनकी स्किन भी काफी ग्लोइंग है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

करीना कपूर खान को इंडस्ट्री में लगभग 25 साल हो गए हैं. इस दौरान न केवल उन्होंने 'ओमकारा', 'जब वी मेट' सहित तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं बल्कि अपनी अदाकारी से फैंस का दिल भी जीता है. इन सबके बीच बीच एक्ट्रेस 45 साल की उम्र में भी सुपर फिट और ग्लोइंग दिखती हैं. चलिए यहां एक्ट्रेस की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का राज जानते हैं.  

करीना को जल्दी डिनर और जल्दी सोना है पसंद
करीना जल्दी डिनर करना और रात लगभग 9:30 बजे सो जाना पसंद करती हैं. इसलिए, वह अक्सर पार्टियों में जाने से बचती हैं. उन्होंने एक बार कहा था, "मेरे दोस्त जानते हैं कि पार्टियों में मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और वे इस बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं. उन्हें पता है कि मैं धीमी आवाज़ में 'शिट्स क्रीक' देख रही हूंगी!" करीना काफी समय से डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के साथ काम कर रही हैं और कुछ समय पहले उनकी बुक के लॉन्च के मौके पर करीना ने बताया था कि उन्हें हर 2-3 दिन में खिचड़ी की जरूरत होती है, वरना उन्हें रात में नींद नहीं आती.

करीना ने हंसते हुए कहा था, "मेरा कम्फर्ट फ़ूड खिचड़ी है और अगर मैं इसे 2-3 दिन तक नहीं खाती, तो मुझे इसकी तलब लगने लगती है. मैं उन्हें मैसेज करती हूँ कि अगर डाइट में खिचड़ी नहीं है, तो मुझे रात में नींद नहीं आती."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

करीना क्या डाइट प्लान करती हैं फॉलो?
इससे पहले द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में, रुजुता ने करीना की डाइट का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था, “ करीना कपूर उठते ही बादाम, किशमिश या अंजीर जैसे ड्राईफ्रूट्स खाती हैं. नाश्ते में पराठा या पोहा लेती हैं, लंच में दाल और चावल और इवनिंग स्नैक्स में चीज़ टोस्ट (कभी-कभी) या आम/मैंगो शेक (मौसमी); और रात के खाने में घी/पुलाव वाली खिचड़ी."

करीना का मानना ​​है कि वेजिटेरियन होने पर उनकी स्किन और बॉडी में बदलाव आते हैं. उसी किताब के लॉन्च इवेंट में, अभिनेत्री ने एक बड़ा खुलासा किया था कि जब वह प्योर वेजिटेरियन थीं, तो उनकी बॉडी और स्किन पूरी तरह से बदल गए और उन्हें यह सब करना बहुत पसंद है.


45 की उम्र में भी Kareen Kapoor की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का क्या है राज? यहां जानें- एक्ट्रेस के डाइट प्लान से वर्क आउट रूटीन तक सब

सूर्यनमस्कार करती हैं करीना
करीना हमेशा से ही नेचुरली उम्र बढ़ने में विश्वास रखती रही हैं, न कि बोटॉक्स और फिलर्स जैसे प्रोसेस में. उन्होंने कहा था कि उन्हें योग,एक्सरसाइज और ओवरऑल हेल्थ ज़्यादा पसंद है. उन्होंने बताया था, "स्किन ट्रीटमेंट और बोटॉक्स की बजाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा टहलना, सूर्यनमस्कार करना और अपने छोटे-मोटे काम खुद करना ज़्यादा पसंद है."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

घर का बना खाना है पसंद
करीना ने बताया कि हालांकि उन्होंने दुनिया भर का खाना खाया है, लेकिन उन्हें घर का बना खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. उन्होंने कहा था, "मैंने ये सब खाया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता. जब मैं घर पर होती हूं और सिंपल खाना खाती हूं, तो मुझे परवाह नहीं होती कि वो क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूं. दिन भर की मेहनत के बाद घर के बने खाने जैसा कुछ नहीं होता. मैंने और सैफ ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, हमें इसमें मज़ा आता है.”

Published at : 17 Nov 2025 10:38 AM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget