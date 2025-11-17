45 की उम्र में भी Kareen Kapoor की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का क्या है राज? यहां जानें- एक्ट्रेस के डाइट प्लान से वर्क आउट रूटीन तक सब
Kareen Kapoor Fitness Secret: करीना कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन पर उम्र का असर नहीं लगता है. एक्ट्रेस 45 साल की हो चुकी हैं लेकिन वे काफी फिट हैं और उनकी स्किन भी काफी ग्लोइंग है.
करीना कपूर खान को इंडस्ट्री में लगभग 25 साल हो गए हैं. इस दौरान न केवल उन्होंने 'ओमकारा', 'जब वी मेट' सहित तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं बल्कि अपनी अदाकारी से फैंस का दिल भी जीता है. इन सबके बीच बीच एक्ट्रेस 45 साल की उम्र में भी सुपर फिट और ग्लोइंग दिखती हैं. चलिए यहां एक्ट्रेस की फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का राज जानते हैं.
करीना को जल्दी डिनर और जल्दी सोना है पसंद
करीना जल्दी डिनर करना और रात लगभग 9:30 बजे सो जाना पसंद करती हैं. इसलिए, वह अक्सर पार्टियों में जाने से बचती हैं. उन्होंने एक बार कहा था, "मेरे दोस्त जानते हैं कि पार्टियों में मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और वे इस बात की रिस्पेक्ट भी करते हैं. उन्हें पता है कि मैं धीमी आवाज़ में 'शिट्स क्रीक' देख रही हूंगी!" करीना काफी समय से डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के साथ काम कर रही हैं और कुछ समय पहले उनकी बुक के लॉन्च के मौके पर करीना ने बताया था कि उन्हें हर 2-3 दिन में खिचड़ी की जरूरत होती है, वरना उन्हें रात में नींद नहीं आती.
करीना ने हंसते हुए कहा था, "मेरा कम्फर्ट फ़ूड खिचड़ी है और अगर मैं इसे 2-3 दिन तक नहीं खाती, तो मुझे इसकी तलब लगने लगती है. मैं उन्हें मैसेज करती हूँ कि अगर डाइट में खिचड़ी नहीं है, तो मुझे रात में नींद नहीं आती."
करीना क्या डाइट प्लान करती हैं फॉलो?
इससे पहले द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में, रुजुता ने करीना की डाइट का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था, “ करीना कपूर उठते ही बादाम, किशमिश या अंजीर जैसे ड्राईफ्रूट्स खाती हैं. नाश्ते में पराठा या पोहा लेती हैं, लंच में दाल और चावल और इवनिंग स्नैक्स में चीज़ टोस्ट (कभी-कभी) या आम/मैंगो शेक (मौसमी); और रात के खाने में घी/पुलाव वाली खिचड़ी."
करीना का मानना है कि वेजिटेरियन होने पर उनकी स्किन और बॉडी में बदलाव आते हैं. उसी किताब के लॉन्च इवेंट में, अभिनेत्री ने एक बड़ा खुलासा किया था कि जब वह प्योर वेजिटेरियन थीं, तो उनकी बॉडी और स्किन पूरी तरह से बदल गए और उन्हें यह सब करना बहुत पसंद है.
सूर्यनमस्कार करती हैं करीना
करीना हमेशा से ही नेचुरली उम्र बढ़ने में विश्वास रखती रही हैं, न कि बोटॉक्स और फिलर्स जैसे प्रोसेस में. उन्होंने कहा था कि उन्हें योग,एक्सरसाइज और ओवरऑल हेल्थ ज़्यादा पसंद है. उन्होंने बताया था, "स्किन ट्रीटमेंट और बोटॉक्स की बजाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा टहलना, सूर्यनमस्कार करना और अपने छोटे-मोटे काम खुद करना ज़्यादा पसंद है."
घर का बना खाना है पसंद
करीना ने बताया कि हालांकि उन्होंने दुनिया भर का खाना खाया है, लेकिन उन्हें घर का बना खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. उन्होंने कहा था, "मैंने ये सब खाया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता. जब मैं घर पर होती हूं और सिंपल खाना खाती हूं, तो मुझे परवाह नहीं होती कि वो क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूं. दिन भर की मेहनत के बाद घर के बने खाने जैसा कुछ नहीं होता. मैंने और सैफ ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, हमें इसमें मज़ा आता है.”
