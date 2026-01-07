हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिपाशा बसु के 46वें जन्मदिन पर इमोशनल हुए करण सिंह ग्रोवर, पोस्ट कर लिखी दिल छू लेने वाली बात

बिपाशा बसु के 46वें जन्मदिन पर इमोशनल हुए करण सिंह ग्रोवर, पोस्ट कर लिखी दिल छू लेने वाली बात

Bipasha Basu 46th Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु आज 46 साल की हो गई हैं. उनके जन्मदिन पर पति करण सिंह ग्रोवर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर प्यार भरा मैसेज दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की ग्लैमरस और मजबूत जोड़ी बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर हमेशा से ही अपने प्यार और बॉन्डिंग के लिए फैंस के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं. 7 जनवरी को बिपाशा अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके पति करण ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर कर उनका दिन और भी खास बना दिया.

पोस्ट में करण ने अपनी लविंग वाइफ के प्रति अपनी गहरी मोहब्बत,सम्मान और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा खूबसूरती से व्यक्त किया. 

करण का इमोशनल बर्थडे मैसेज
करण ने अपनी बेटी देवी के साथ बिपाशा की एक प्यारी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी दुनिया की सबसे प्यारी शख्सियत, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे धैर्यवान इंसान जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं. सबसे खूबसूरत लड़की, मेरी पूरी दुनिया… जन्मदिन मुबारक मेरी मंकी. हर साल तुम और ज्यादा चमकती रहो! मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by karan singh grover (@iamksgofficial)

पोस्ट देखकर फैंस बिपाशा को जन्मदिन की बधाई दे रही है. वहीं कपल के खास बॉन्डिन पर प्यार भी बरसा रहे हैं. 

कपल की शादी और बॉन्डिंग 
आपको बता दें कि बिपाशा  30 अप्रैल 2016 को करण संग मुंबई के सेंट रेजिस होटल में पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी. शादी के दिन से ही दोनों की बॉन्डिंग को देखकर लगा कि उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. करण अक्सर अपनी पत्नी के साथ बिताए पलों की तस्वीरें और यादें शेयर करते रहते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bipasha Basu (@bipashabasu)

जन्म से थी बेटी को यह दिक्कत
शादी के 6 साल बाद कपल ने बेटी देवी के रूप में अपने बच्चे का स्वागत किया था.देवी का जन्म 12 नवंबर 2022 हुआ था. बेटी जन्म के करीब 6 महीने बाद साल 2023 में बिपाशा ने इंस्टाग्राम लाइव में बताया कि उनकी बेटी के दिल में जन्म के समय दो छिद्र (VSD) थे और तीन महीने की उम्र में उसे छह घंटे लंबा ऑपरेशन करवाना पड़ा. उन्होंने कहा कि पहले पांच महीने उनके लिए बहुत मुश्किल भरे थे और समय बहुत जल्दी बीत गया.  

बिपाशा की स्क्रीन पर वापसी
वर्क फ्रंट की बात करें तो बिपाशा लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं. वह आखिरी बार 2020 में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘डैंजरस’ में नजर आई थीं, जिसमें करण सिंह ग्रोवर ने लीड रोल निभाया था. अभी तक उन्होंने अपनी अगली फिल्म या वेब प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है. फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वहीं करण की बात करें तो उन्हें आखिरी बार सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में देखा गया था.इन दिनों वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है.

Published at : 07 Jan 2026 03:22 PM (IST)
