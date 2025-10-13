ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम पहले ही कर लिया था. अब थिएटर्स में 12 दिन बिताने के बाद भी फिल्म की धाकड़ कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही.

इतना ही नहीं इसने सिर्फ 10 फिल्मों को छोड़कर आज तक रिलीज हुई सभी ब्लॉकबस्टर्स का रिकॉर्ड तोड़ डाला है. तो चलिए पहले फिल्म की कमाई जान लेते हैं फिर जानेंगे कि किन फिल्मों का रिकॉर्ड अभी 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने सुरक्षित है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

8 दिनं के पहले एक्सटेंडेड हफ्ते में 337.4 करोड़ रुपये कमाकर साल 2022 की 'कांतारा' की प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' ने 'सैयारा' को भी पीछे छोड़ दिया था. 9वें दिन फिल्म की कमाई 22.25 करोड़ रही, लेकिन 10वें दिन लंबे उछाल के साथ ये 39 करोड़ तक जा पहुंची.

11वें दिन रविवार की छुट्टियों का फायदा मिला तो ये बढ़कर 40 करोड़ हो गया. आज यानी 12वें दिन फिल्म ने 6:05 बजे तक फिल्म 5.74 करोड़ कमाते हुए टोटल 444.14 करोड़ बटोर चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' से आगे हैं सिर्फ ये 10 फिल्में

'कांतारा चैप्टर 1' ने अभी तक रिलीज हुई सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे कर दिया है. सिर्फ 9 फिल्में बाकी हैं जिनका रिकॉर्ड फिल्म अभी तक नहीं तोड़ पाई है. नीचे सैक्निल्क के मुताबिक, उन 10 ब्लॉकबस्टर की लिस्ट देख सकते हैं.

पुष्पा 2 द रूल- 1234.1 करोड़ बाहुबली 2- 1030.42 करोड़ केजीएफ 2- 859.7 करोड़ कल्कि 2898 एडी- 646.31 करोड़ जवान- 640.25 करोड़ छावा- 601.54 करोड़ स्त्री 2- 597.99 करोड़ एनिमल- 553.87 करोड़ पठान- 543.09 करोड़ गदर 2- 525.7 करोड़

'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को सिर्फ 125 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 614.30 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन सिर्फ 11 दिनों में कर लिया है.

रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म के पास अब भी पूरे एक हफ्ते का समय है जब इसके सामने कोई बड़ा कंपटीशन नहीं होगा. इसके बाद दिवाली के मौके पर 'थामा' के रिलीज होते ही टफ कंपटीशन मिलने वाला है.