दशहरे के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर एक महीने के करीब की दूरी तय कर ली है. यानी फिल्म को पसंद किया जा रहा है. 'कांतारा चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बीच फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और दर्शकों को आकर्षित भी कर रही है.

फिल्म को रिलीज हुए आज 25वां दिन है. चौथे वीकेंड फिल्म की कमाई में 100 प्रतिशत से ज्यादा उछाल आने के बाद आज कैसा है फिल्म का हाल, ये जान लेते हैं.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने दो हफ्तों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. पहले हफ्ते 74 करोड़ कमाए और दूसरे हफ्ते में ये कमाई 29 करोड़ रही. तीसरे हफ्ते में कमाई 7.3 करोड़ हो गई.

22वें दिन जहां फिल्म ने सिर्फ 50 लाख कमाए तो 23वें दिन 1 करोड़ और 24वें दिन 1.13 करोड़ हो गई. 25वें दिन यानी आज फिल्म ने 3:25 बजे तक 6 लाख रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 112.99 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क का ये डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' 2025 में अक्षय कुमार की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

अक्षय कुमार की इस साल रिलीज हुई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार है-

हाउसफुल 5- 183.3 करोड़ रुपये

स्काई फोर्स- 112.75 करोड़ रुपये

केसरी चैप्टर 2- 92.73 करोड़ रुपये

ऊपर आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि 'जॉली एलएलबी 3' ने 'स्काई फोर्स' को भी पीछे कर दिया है और साल 2025 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की सभी फिल्मों में कमाई के मामले में दूसरे नंबर की फिल्म बन गई है.

'जॉली एलएलबी 3' ने बजट का कितने प्रतिशत निकाला?



अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की बेहतरीन एक्टिंग और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग से सजी इस फिल्म को डायरेक्टर सुभाष कपूर ने 120 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया है.

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 23 दिन में 163.05 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई करते हुए बजट का 136 प्रतिशत निकाल लिया है.

इस साल रिलीज हुई अक्षय की सभी फिल्मों का बजट और उसकी वर्ल्डवाइड कमाई का प्रतिशत देखें तो 'जॉली एलएलबी 3' बजट का सबसे ज्यादा प्रतिशत निकालने वाली अक्षय कुमार की नंबर 1 फिल्म बन गई है और इसने 'हाउसफुल 5' को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म/बजट वर्ल्डवाइड कमाई बजट का प्रतिशत स्काई फोर्स / 160 करोड़ 149 करोड़ 93.125 केसरी चैप्टर /150 करोड़ 145 करोड़ 96.66 हाउसफुल 5/225 करोड़ 288.58 करोड़ 128.25 जॉली एलएलबी 3/120 करोड़ 163.05 करोड़ 136

नोट: यहां इस्तेमाल किए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैक्निल्क, कोईमोई और एनडीटीवी के मुताबिक हैं.