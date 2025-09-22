हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKantara Chapter 1 Advance Booking: रिलीज से पहले ही कांतारा चैप्टर 1 ने अमेरिका में कर ली इतनी कमाई, एडवांस बुकिंग में ऐसा कर रही परफॉर्म

Kantara Chapter 1 Advance Booking: रिलीज से पहले ही कांतारा चैप्टर 1 ने अमेरिका में कर ली इतनी कमाई, एडवांस बुकिंग में ऐसा कर रही परफॉर्म

कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म की अमेरिका में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. आइए जानते हैं, अभी तक फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 22 Sep 2025 03:05 PM (IST)

कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. फिल्म के ट्रेलर को फैंस पसंद कर रहे हैं. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म की एडवांस बुकिंग यूएस मार्केट में शुरू भी हो गई है. 

कांतारा की एडवांस बुकिंग

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, फिल्म ने शुरुआत में 51,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की. लेकिन इसके बाद 3 दिनों में फिल्म केवल 42,500 अमेरिकी डॉलर की ही बुकिंग हुई. इस हिसाब से टोटल बुकिंग 94,000 अमेरिकी डॉलर हो गई है. 

फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरी तरह से इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन को लेकर क्या कुछ नया अपडेट कर रहे हैं. अब तक मेकर्स ने कुछ नया अपडेट नहीं किया था. लेकिन जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, अब उम्मीदें हैं कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

ऋषभ शेट्टी का धमाल

बता दें कि ऋषभ शेट्टी 2022 में कांतारा लेकर आए थे. ये फिल्म महज 16 करोड़ के बजट में बनी थी. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी. इसके बाद मेकर्स फिल्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं. ये कांतारा का प्रीक्वल है. इस बार फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाया गया है. फिल्म के ट्रेलर को भी कई बड़े दिग्गजों ने लॉन्च किया. 

कांतारा चैप्टर 1 में नजर आएंगे ये स्टार्स

ऋतिक रोशन ने हिंदी, प्रभास ने तेलुगू, पृथ्वीराज सुकुमारन ने मलयालम और शिवकार्तिकेयन ने तमिल ट्रेलर लॉन्च किया. ट्रेलर में जबरदस्त वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. ऋषभ शेट्टी ही लीड रोल प्ले कर रहे हैं. जयराम, गुलशन देवैया और रुकमिणी वसंत जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन'
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन'
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide BO: अक्षय कुमार क्या करके मानेंगे! जॉली एलएलबी 3 ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया, 3 दिन में इतना रहा बॉक्स ऑफिस
अक्षय कुमार क्या करके मानेंगे! जॉली एलएलबी 3 ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया, 3 दिन में इतना रहा बॉक्स ऑफिस
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
शिक्षा
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
हेल्थ
Pregnancy Sickness: प्रेग्नेंसी के दौरान बीमार हुईं तो दिमाग पर पड़ेगा असर, चौंका देगी यह स्टडी
प्रेग्नेंसी के दौरान बीमार हुईं तो दिमाग पर पड़ेगा असर, चौंका देगी यह स्टडी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget