कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. फिल्म के ट्रेलर को फैंस पसंद कर रहे हैं. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म की एडवांस बुकिंग यूएस मार्केट में शुरू भी हो गई है.

कांतारा की एडवांस बुकिंग

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, फिल्म ने शुरुआत में 51,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की. लेकिन इसके बाद 3 दिनों में फिल्म केवल 42,500 अमेरिकी डॉलर की ही बुकिंग हुई. इस हिसाब से टोटल बुकिंग 94,000 अमेरिकी डॉलर हो गई है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग पूरी तरह से इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन को लेकर क्या कुछ नया अपडेट कर रहे हैं. अब तक मेकर्स ने कुछ नया अपडेट नहीं किया था. लेकिन जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, अब उम्मीदें हैं कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा.

ऋषभ शेट्टी का धमाल

बता दें कि ऋषभ शेट्टी 2022 में कांतारा लेकर आए थे. ये फिल्म महज 16 करोड़ के बजट में बनी थी. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी. इसके बाद मेकर्स फिल्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं. ये कांतारा का प्रीक्वल है. इस बार फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाया गया है. फिल्म के ट्रेलर को भी कई बड़े दिग्गजों ने लॉन्च किया.

कांतारा चैप्टर 1 में नजर आएंगे ये स्टार्स

ऋतिक रोशन ने हिंदी, प्रभास ने तेलुगू, पृथ्वीराज सुकुमारन ने मलयालम और शिवकार्तिकेयन ने तमिल ट्रेलर लॉन्च किया. ट्रेलर में जबरदस्त वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. ऋषभ शेट्टी ही लीड रोल प्ले कर रहे हैं. जयराम, गुलशन देवैया और रुकमिणी वसंत जैसे स्टार्स नजर आएंगे.