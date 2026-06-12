घर से भागकर मुंबई आई थीं कंगना रनौत, नेपोटिज्म से लड़कर ऐसे बनीं बॉलीवुड की 'क्वीन'!

Kangana Ranaut Success Story: बॉलीवुड में एक खास मुकाम बना चुकीं कंगना रनौत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड जीतने के मामले में वो दूसरे नंबर पर हैं. 20 साल के करियर में कंगना ने बहुत कुछ हासिल किया है. रुपहले पर्दे पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकीं कंगना अब राजनीति में भी दम खम दिखा रही हैं. हिमाचल से निकलकर कंगना ने बॉलवुड की 'क्वीन' बनने तक का शानदार सफर तय किया है. वहीं अपनी बेबाकी और विवादों को लेकर भी वो खूब चर्चा में रही हैं.

घर से भागकर एक्ट्रेस बनने आई थीं मुंबई

कंगना रनौत का परिवार पहले राजस्थान में रहा करता था जो बाद में हिमाचल प्रदेश आकर बस गया था. उनका जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के भाम्बला में अमरदीप रनौत और आशा रनौत के घर हुआ था. उनके दादा ब्रह्म चंद्र रनौत IAS अधिकारी थे. कंगना एक रूढ़िवादी परिवार से थीं. ऐसे में उनका फिल्मों में जाने का फैसला उनके परिवार को रास नहीं आया था.

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कंगना के पैरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड से प्यार हो गया था. एक्ट्रेस बनने लिए कंगना महज 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गई थीं. यहां न उनके पास रहने को घर था और न ही खाने-पीने का कोई ठिकाना था. कंगना इस दौरान कभी फुटपाथ पर ही सो जाया करती थीं. कई सालों तक उनका संघर्ष चलता रहा. एक्ट्रेस बनने के लिए वो मुंबई में दर-दर भटकती रहीं और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई.

2006 में ली बॉलीवुड में एंट्री

कंगना रनौत को करीब 20 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनने का मौका मिला था. आउटसाइडर होने के चलते कई मुश्किलें झेलने वाली कंगना की पहली फिल्म थी 'गैंगस्टर'. साल 2006 में आई इस फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था. फिल्म सफल रही और उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों ने पसंद किया था. हालांकि इसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा था.

'फैशन' के बाद काम मिलना हो गया था बंद

गैंगस्टर के बाद कंगना की 'वो लम्हें' पिट गई थी, जबकि 'लाइफ इन ए मेट्रो' एवरेज रही थी. इसके बाद 'शाकालाका बूम बूम' भी फ्लॉप रही. हालांकि साल 2009 की फिल्म 'राज' को टिकट खिड़की पर सफलता मिली थी. इसके बाद वो 'वादा रहा' में नजर आई थीं. लेकिन, सफलता और असफलता के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब कंगना को काम मिलना बंद हो गया था. उन्होंने ये मुश्किलें साल 2008 की अपनी हिट फिल्म 'फैशन' के बाद झेली थीं. इस फिल्म में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ मुख भूमिका निभाई थी.

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कंगना ने हाल ही में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'जब मेरे पास काम नहीं था, जब मैं संघर्ष कर रही थी, तब मैंने खुद से कई सवाल पूछे, जैसे 'मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? मैं कुछ बेहतर क्यों नहीं कर पा रही?' यह फेज 2007-2008 के बाद था, जब फैशन के बाद भी मुझे काम नहीं मिला.' आगे उन्होंने बताया था कि इसके चलते उन्हें 'रास्कल्स' और 'धमाल' जैसी कमर्शियल फिल्मों में काम करना पड़ा था.

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फिर ऐसे बनीं बॉलीवुड की क्वीन

फैशन, राज और गैंगस्टर जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने के बाद कंगना रनौत के करियर में एक ऐसी फिल्म आई जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहा जाने लगा था. इस फिल्म का नाम है 'क्वीन', जो साल 2013 में आई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये जबरदस्त हिट साबित हुई थी. हालांकि सिर्फ एक फिल्म के जरिए ये कहना सही नहीं होगा कि इसने उन्हें क्वीन का टैग दिलाया. बल्कि इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत, बेहतरीन अदाकारी और उसके लिए मिले अवॉर्ड्स और अचीवमेंट्स भी शामिल हैं.

करण जौहर को नेपोटिज्म पर घेरा था

कंगना अपनी बेबाकी के लिए भी बेहद मशहूर हैं. वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलने में विश्वास रखती हैं. उन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म (भाई भतीजावाद) को लेकर भी कई बार मोर्चा खोला है. साल 2017 में करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' पर उन्होंने करण को भाई-भतीजावाद का 'फ्लैगबियरर' और 'फिल्म माफिया' कह दिया था. उन्होंने करण पर लगाया था कि वो इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को मौका नहीं देते हैं और सिर्फ स्टार किड्स को आगे करते रहते हैं.

नेपोटिज्म पर किया कड़ा प्रहार

साल 2017 में ही मेलांजे लाइफस्टाइल के लिए रैंप वॉक करने के दौरान कंगना ने नेपोटिज्म पर कहा था, 'इस प्रकार की बहस महत्वपूर्ण है. भाई-भतीजावाद की बात कोई आपत्ति जताने के लिए नहीं कही, बल्कि यह एक अवलोकन है. एक व्यक्ति के रूप में यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं उन लोगों के लिए जानकारी छोडूं जो मेरे नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं. मैं उन्हें बताऊं कि मैं कहां गिरी, कहां चली, कहां टिकी और कहां दौड़ी.'

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बॉलीवुड के ऊपर साउथ सिनेमा को दी थी तरजीह

साल 2022 में कंगना रनौत ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बॉलीवुड से ऊपर साउथ सिनेमा को तरजीह दी थी. उन्होंने तब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा' पर बात करते हुए कहा था, 'देखो पुष्पा कैसा दिखता है जिसे हम जानते हैं. हर मजदूर उससे जुड़ पा रहा है. बताओ आज के समय में हमारा कौन सा हीरो एक मजदूर की तरह लग सकता है? वे नहीं कर सकते. तो, उनकी संस्कृति और उनका जमीनी स्तर उन्हें भुगतान कर रहा है. मुझे उम्मीद है कि वे बॉलीवुड से प्रेरणा लेना शुरू नहीं करेंगे. अपने देश के लोगों से जुड़े रहना जरूरी है.' इसके अलावा कंगना और भी कई बार नेपोटिज्म पर खुलकर बात कर चुकी हैं. वो इस मुद्दे की इसकी कड़ी विरोधी मानी जाती हैं.

4 नेशनल अवॉर्ड, राजनीति में भी चमकीं

कंगना को फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और 'क्वीन', 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' और 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था. वो भारत में सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली दूसरी एक्ट्रेस हैं. उनसे आगे सिर्फ दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी हैं. कंगना अब राजनीति में भी अपनी चमक बिखेर रही हैं. 2024 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और सांसद बनी थीं.