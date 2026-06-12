कंगना रनौत का धमाकेदार कमबैक, 'भारत भाग्य विधाता' से तोड़ेंगी अपनी ही 3 फिल्मों का रिकॉर्ड

'भारत भाग्य विधाता' आज 12 जून को थिएटर्स मे रिलीज हो चुकी है. कंगना रनौत स्टारर इस फिल्म को रिव्यू और रेटिंग अच्छी मिली है. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म के अच्छी कमाई करने की उम्मीद की जा रही है.

कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता पहले दिन इंडिया में 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है. कोविड के बाद कंगना की अब तक पांच फिल्में रिलीज हो चुकीं हैं. भारत भाग्य विधाता इसमें से तीन फिल्मों से अच्छी ओपनिंग मिलने वाली है.

कोविड के बाद कंगना की पांच फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन

चंद्रमुखी 2– 8.25 करोड़

इमरजेंसी– 3.11 करोड़

थलाइवी– 1.46 करोड़

तेजस– 1.25 करोड़

धाकड़– 65 लाख

पहले दिन की कमाई में इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की ये फिल्म पहले दिन की कमाई में 'थलाइवी', 'तेजस' और 'धाकड़' का रिकॉर्ड तोड़ देगी. 'थलाइवी' को 1.46 करोड़, 'तेजस' को 1.25 करोड़ और 'धाकड़' को 65 लाख की ओपनिंग मिली थी. वहीं, 'भारत भाग्य विधाता' को 2 करोड़ के आस पास ओपनिंग मिलने की रिपोर्ट्स हैं.

'भारत भाग्य विधाता' का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तीन फिल्मों से है. जिसमें मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर', 'मैं वापस आऊंगा' औकर हॉन्टेड 3D शामिल है. फिल्म को मनोज तपाड़िया ने डायरेक्ट किया है और इसमें कंगना के साथ गिरिजा ओक, स्मिता तांबे लीड रोल में हैं.

भारत भाग्य विधाताका रिव्यू

एबीपी न्यूज़ ने अपने रिव्यू में 'भारत भाग्य विधाता' को पांच में से चार स्टार देते हुए लिखा है- 'ये एक दिल चीर देने वाली फिल्म है. कंगना ने हर फ्रेम में जान डाली है. कंगना रनौत यहां नर्स ही लगी हैं.और उनकी यही खासियत है कि वो किरदार हो जाती हैं. वो गीता गंधारे ही लगती हैं. चाहे मरीज की देखभाल वाले सीन हों या आंतकी हमले वाले सीन. कंगना ने हर फ्रेम में जान डाली है. और यही वजह है कि उन्हें नापसंद करने वाले भी ये कहते हैं कि एक्ट्रेस बहुत अच्छी है. गिरीज ओक का काम बहुत अच्छा है. उनका मस्ती मजाक आपको हंसाता है. स्मिता तांबे मराठी सिनेमा की कमाल एक्ट्रेस हैं.'

पूरा रिव्यू पढ़ें: Bharat Bhhagya Viddhaata Review: देश की नर्सों की सैल्यूट करती है ये फिल्म जबरदस्त है, कंगना रनौत ने फिर साबित किया कि वो कमाल की एक्ट्रेस हैं