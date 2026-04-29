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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका

इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने पुराने दिनों को याद किया है. उन्होंने अपने पहले पोर्टफोलियो की फोटो शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 04:35 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे होने पर पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्म कर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है. इस खास मौके पर उन्होंने उस खास फोटोशूट की तस्वीर शेयर की, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी. इसी तस्वीर के जरिए उन्हें फिल्मों में पहला मौका मिला और उनका सफर शुरू हुआ.

कंगना रनौत ने बॉलीवुड में पूरे किए 20 साल
कंगना रनौत ने इस महीने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं. इस दौरान कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपने पहले पोर्टफोलियो शूट की एक झलक शेयर की. ये वही तस्वीर थी, जिसने उनके करियर की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी. दरअसल, इसी पोर्टफोलियो शूट के जरिए उन्हें मोहित सूरी की फिल्म 'गैंगस्टर' में डेब्यू करने का मौका मिला था, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी.

उन्होंने लिखा, 'आज मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं. यह मेरा पहला पोर्टफोलियो है, जिसे जतिन कंपानी ने शूट किया था और इसी ने मुझे 'गैंगस्टर' में सिमरन का रोल दिलाया.' तस्वीर में कंगना रनौत ब्लू ड्रेस में स्टूडियो में खड़ी हैं और कैमरे से नजरें हटाकर पोज दे रही हैं, उनके कर्ली बाल पीछे की ओर लहराते दिख रहे हैं.

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इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका

वहीं कंगना ने स्टोरी पर एक और फोटो शेयर की, जो उनके पहले मैगजीन शूट की थी. इसमे वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए पोज दे रही है. 

इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने पर कंगना रनौत ने शेयर किया पहला पोर्टफोलियो, यहीं से मिला 'गैंगस्टर' का मौका

कंगना रनौत का फिल्मी करियर
बता दें, कंगना रनौत ने महज 18 साल की उम्र में गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. अपनी पहली ही फिल्म में कंगना की दमदार अदाकारी को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा था.

डेब्यू के बाद कंगना रनौत ने कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार एक्टिंग से आलोचकों का भी दिल जीता. उन्होंने चार नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए. फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, और क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और मणिकर्णिका: झांसी की रानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान.

कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म
अब कंगना जल्द ही इंटरनेशनल सिनेमा में भी कदम रखने जा रही हैं. वह सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'ब्लेस्ड बी द इविल' में नजर आएंगी, जो 2027 में रिलीज होगी.

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बता दें. फिल्मों के साथ-साथ कंगना राजनीति में भी एक्टिव है. साल 2024 से वो अपने होमटाउन हिमांचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं.

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Published at : 29 Apr 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Gangster: A Love Story
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