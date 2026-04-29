सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. वो 'जंजीर' और 'दीवार' जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बने. 70 और 80 के दशक में उनकी 'एंग्री यंग मैन' वाली इमेज दर्शकों के दिलों में बस गई थी. बिग बी के करियर में कुछ ऐसे पल भी आए हैं, जिन्होंने दर्शकों को चौंका दिया. ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा फिल्म 'लावारिस' से जुड़ा है, जब बिग बी ने एक गाने के लिए साड़ी पहनकर परफॉर्म किया था.

'मेरे अंगने में' गाने के लिए अमिताभ बच्चन ने पहनी साड़ी

अमिताभ बच्चन की एक्शन ड्रामा फिल्म 'लावारिस' साल 1981 में रिलीज हुई थी, जिसका गाना 'मेरे अंगने में' बहुत लोकप्रिय हुआ. इस गाने में अमिताभ बच्चन ने साड़ी पहनकर डांस किया था. वो गाने 'मेरे अंगने में' में साड़ी पहनकर सिर्फ नाचते नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने इसे गाया भी था. हालांकि, उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को ये गाना कुछ खास पसंद नहीं आया था. गाना भले ही जबरदस्त हिट हुआ, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन के इस स्त्री रूप पर तंज कसते हुए उसका मजाक उड़ाया था.

ये भी पढ़ें:- अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'

राजेश खन्ना ने साधा था निशाना

किताब 'राजेश खन्ना: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार' के अनुसार, राजेश खन्ना ने 1982 में एक फिल्म पत्रिका से कहा था, 'मैं दुनियाभर की दौलत और शोहरत के लिए भी 'मेरे अंगने में' परफॉर्म नहीं करता. मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता और न ही साड़ी पहन सकता हूं.'

जया बच्चन को नहीं पसंद आया अमिताभ बच्चन का गेटअप

जहां एक तरफ ये गाना दर्शकों के बीच जबरदस्त हिट हो रहा था, वहीं जया बच्चन को अमिताभ बच्चन का ये अंदाज रास नहीं आया. बॉलीवुड लाइफ के अनुसार, एक इंटरव्यू में खुद अमिताभ ने बताया था कि साड़ी पहनकर उनके डांस करने वाला यह गेटअप जया को बिल्कुल पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा था, 'जब जया ने इस गाने को देखा, तो उन्हें मेरा वो गेटअप और औरतों की तरह नाचना बिल्कुल पसंद नहीं आया. वो इतनी नाराज हुईं कि फिल्म की स्क्रीनिंग के बीच में ही उठकर हॉल से बाहर चली गईं.'

लोगों को पसंद आया ये गाना

'मेरे अंगने में' गाना जबरदस्त हिट हुआ. ये सॉन्ग आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार और एंटरटेनिंग गानों में गिना जाता है. अमिताभ बच्चन का ये अनोखा अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि समय के साथ यह सीन एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया. आज भी जब इस गाने का जिक्र होता है, तो अमिताभ बच्चन का साड़ी वाला लुक लोगों के जेहन में ताजा हो जाता है.

ये भी पढ़ें:- 'आप ठीक हैं ना?', जब स्मिता पाटिल ने आधी रात अमिताभ बच्चन को किया फोन, फिर ऐसा हुआ कि सिहर उठे थे सब