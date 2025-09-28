पूरे देश में इस वक्त शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है. बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार ने मुंबई में मां दुर्गा का भव्य पंडाल लगाया. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस ट्रेडिशनल अवतार में सजी हुई नजर आई. लेकिन इस साल की दुर्गा पूजा मुखर्जी परिवार के लिए काफी भावुक रही. क्योंकि काजोल के प्यारे काका देब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे. ऐसे में पूजा के दौरान काजोल और रानी के खूब आंसू छलके.

रानी और काजोल ने किया मां दुर्गा का स्वागत

रानी मुखर्जी और काजोल ने पंडाल में एकसाथ मां दुर्गा का स्वागत किया. दोनों ने दुर्गा मां पर खूब फूल भी बरसाए. इस पूजा से अब कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. पूजा के दौरान रानी ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी. वहीं काजोल गोल्डन साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी. दोनों का लुक खूब चर्चा में बना हुआ है.

काका देब मुखर्जी को याद कर भावुक हुईं काजोल-रानी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोज में से एक में काजोल, रानी और तनिषा अपने चाचा देब मुखर्जी को याद कर भावुक होती दिखाई दी. तीनों को देखकर इनके कजिन और फिल्ममेकर अयान मुखर्जी भी इमोशनल हो जाते हैं. सभी भाई-बहनों का ये प्यार भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दुर्गा पूजा में पहुंचीं सुमोना- शरबानी

दुर्गा पूजा में एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी और सुमोना चक्रवर्ती भी नजर आई. दोनों ने काफी सिंपल कैरी किया था. इनकी वीडियोज भी इंस्टाग्राम पर खासी वायरल हो रही है. दोनों ने रानी और काजोल के साथ कई तस्वीरें भी क्लिर करवाई.बता दें कि शरबानी और सुमोना एक्ट्रेस काजोल की कजिन हैं. बता दें कि शरबानी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर’ में सुनील शेट्टी की पत्नी का रोल निभा चुकी हैं.

