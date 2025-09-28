एक्सप्लोरर
शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज, नई नवेली दुल्हन ने शेयर की ड्रीमी वेडिंग की फर्स्ट फोटोज
सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की फोटोज शेयर की. सेलेना की ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें वायरल हैं.
सिंगर सेलेना गोमेज ने शनिवार को म्यूजिक प्रोड्यूसर-सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको संग शादी रचाई. उन्होंने शादी की पहले फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की.
Published at : 28 Sep 2025 09:23 AM (IST)
Tags :SELENA GOMEZ Benny Blanco
