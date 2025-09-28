हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज, नई नवेली दुल्हन ने शेयर की ड्रीमी वेडिंग की फर्स्ट फोटोज

शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज, नई नवेली दुल्हन ने शेयर की ड्रीमी वेडिंग की फर्स्ट फोटोज

सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की फोटोज शेयर की. सेलेना की ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 09:23 AM (IST)
सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की फोटोज शेयर की. सेलेना की ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरें वायरल हैं.

सिंगर सेलेना गोमेज ने शनिवार को म्यूजिक प्रोड्यूसर-सॉन्ग राइटर बेनी ब्लैंको संग शादी रचाई. उन्होंने शादी की पहले फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की.

1/7
फोटोज में सेलेना अपनी रिंग और वेडिंग आउटफिट फ्लॉन्ट करती दिखीं. वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
फोटोज में सेलेना अपनी रिंग और वेडिंग आउटफिट फ्लॉन्ट करती दिखीं. वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
2/7
सेलेना बहुत खुश नजर आईं.उन्होंने हाथ में फूल लिए हुए थे. पति बेनी संग वो कोजी होती भी दिखीं.
सेलेना बहुत खुश नजर आईं.उन्होंने हाथ में फूल लिए हुए थे. पति बेनी संग वो कोजी होती भी दिखीं.
3/7
सेलेना का वेडिंग लुक की बात करें तो उन्होंने स्लीवलेस व्हाइट आउटफिट पहना था. साथ ही डायमंड ईयररिंग्स कैरी किए.
सेलेना का वेडिंग लुक की बात करें तो उन्होंने स्लीवलेस व्हाइट आउटफिट पहना था. साथ ही डायमंड ईयररिंग्स कैरी किए.
4/7
उनका वेडिंग आउटफिट बैकलेस था. साथ ही उन्होंने मिनिमल मेकअप वियर किया. साइड पार्टेड शॉर्ट हेयर उनके लुक को निखार रहे थे. वो किसी परी से कम नहीं लग रही थीं.
उनका वेडिंग आउटफिट बैकलेस था. साथ ही उन्होंने मिनिमल मेकअप वियर किया. साइड पार्टेड शॉर्ट हेयर उनके लुक को निखार रहे थे. वो किसी परी से कम नहीं लग रही थीं.
5/7
सेलेना ने पति बेनी को किस करते हुए भी फोटोज शेयर की.
सेलेना ने पति बेनी को किस करते हुए भी फोटोज शेयर की.
6/7
बेनी के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक टक्सिडो वियर किया. साथ ही व्हाइट शर्ट कैरी की. वो इस लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे..
बेनी के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक टक्सिडो वियर किया. साथ ही व्हाइट शर्ट कैरी की. वो इस लुक में काफी हैंडसम लग रहे थे..
7/7
सेलेना और बेनी को सभी शादी की बधाई दे रहे हैं. सेलेना और बेनी एक दशक से एक-दूसरे को जानते हैं. उन्होंने पिछले साल सगाई की थी.
सेलेना और बेनी को सभी शादी की बधाई दे रहे हैं. सेलेना और बेनी एक दशक से एक-दूसरे को जानते हैं. उन्होंने पिछले साल सगाई की थी.
Published at : 28 Sep 2025 09:23 AM (IST)
Tags :
SELENA GOMEZ Benny Blanco

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly Violence: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly Violence: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
उत्तराखंड: बरेली मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, 'हिंसा फैलाने वाले यह भूल गए हैं कि अब...'
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
जनरल नॉलेज
Electricity Production: भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?
भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?
ट्रेंडिंग
घर की तिजोरी में फन फैलाए बैठे थे नागराज! फिर खतरनाक अंदाज में किया हमला- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
घर की तिजोरी में फन फैलाए बैठे थे नागराज! फिर खतरनाक अंदाज में किया हमला- वीडियो देख कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget