अरबाज खान और आदित्य श्रीवास्तव की सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म से अरबाज खान 6 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. आखिरी बार उन्हें फिल्म 'दबंग 3' में देखा गया था जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी. 'काल त्रिघोरी' की कहानी एक रहस्यमयी हवेली और डरावनी गुड़िया के इर्द-गिर्द घूमती है.

'काल त्रिघोरी' के ट्रेलर में आदित्य श्रीवास्तव काल त्रिघोरी की बात कर रहे हैं कि वो हवेली में लौट आई और सिर्फ प्रोफेसर यानी राजेश शर्मा ही काल त्रिघोरी के बारे में अच्छे से जानते हैं. वहीं अरबाज खान काल त्रिघोरी पर यकीन नहीं करते हैं और गलती से भूतिया गुड़िया को पकड़ लेते हैं. अब काल त्रिघोरी जागृत हो चुकी है और इससे बचने के लिए अरबाज खान, आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा क्या करते हैं, ये सब फिल्म में दिखाया गया है.

'काल त्रिघोरी' का ट्रेलर कैसा है?

'काल त्रिघोरी' के ट्रेलर में आदित्य श्रीवास्तव और राजेश शर्मा छाए हुए हैं, जो भूतिया गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं. ट्रेलर में अरबाज खान की झलक बहुत कम ही दिखाई गई है, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव के डर वाले एक्सप्रेशन ने फिल्म में जान डाल दी है. इसके साथ ही फिल्म में मुग्धा गोडसे ने भी एक रिपोर्टर का रोल प्ले किया है, जो सुपरनैचुरल पावर को अंधविश्वास मानती हैं. ट्रेलर के कुछ सीन डर और सिरहन पैदा करने वाले हैं. हवेली के भूतिया और डरावने सीन्स को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है. ट्रेलर के म्यूजिक ने भी जान डाल दी है.

'काल त्रिघोरी' का ट्रेलर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- '100 साल के इंतजार के बाद वो लौट आई है. कहते हैं जब त्रिघोरी जागती है, तो सिर्फ अंधेरा नहीं, इंसान के अंदर के राज भी जिंदा हो जाते हैं. एक कहानी जहां हर मंजिल पर डर है, हर नजर में सवाल है.'

'काल त्रिघोरी' की रिलीज डेट

बता दें कि 'काल त्रिघोरी' 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी और निर्देशन नितिन वैद्य ने किया है और फिल्म को नवीन प्रोडक्शंस एलएलपी के बैनर तले बनाया गया है. शिरीष वैद्य, नितिन घाटलिया और मनसुख तलसानिया ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया है.