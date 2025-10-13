बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म

एक्टर लक्ष्य को आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड में लीड रोल में देखा गया. बैड्स ऑफ बॉलीवुड सक्सेसफुल रही है. हर तरफ इसकी चर्चा है. लक्ष्य की हर तरफ चर्चा हो रही है. बैड्स ऑफ बॉलीवुड से पहले लक्ष्य को फिल्म किल में देखा गया था. इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था. किल को क्रिटिकली काफी सराहा गया था.

अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य के हाथ में कई धर्मा फिल्में हैं.

अनन्या पांडे संग दिखेंगे लक्ष्य

किल और बेड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद लक्ष्य इन दिनों फिल्म चांद मेरा दिल शूट कर रहे हैं. इस फिल्म में वो अनन्या पांडे के अपोजिट रोल में हैं. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को विवेक सोनी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलेगी.

इसके बाद वो दोस्ताना 2 शुरू करेंगे. दोस्ताना 2 लक्ष्य की बॉलीवुड डेब्यू होने वाली थी. हालांकि, ये फिल्म पोस्टपोन हो गई थी और अब वो फिर से फिल्म शुरू करेंगे. पहले इस फिल्म में लक्ष्य के अलावा कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर भी नजर आने वाले थे. हालांकि, अब लक्ष्य के अलावा फिल्म में विक्रांत मैसी नजर आएंगे. वहीं फीमेल में श्रीलीला या फिर प्रतिभा रांटा फीमेल लीड में होंगी.

लक्ष्य के हाथ में धर्मा की चौथी फिल्म

अब खबरें हैं कि जाह्नवी कपूर और लक्ष्य एक दूसरी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. ये लक्ष्य की किल, चांद मेरी दिल और दोस्ताना 2 के बाद चौथी धर्मा फिल्म होगी. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, लक्ष्य ने फिल्म साइन कर ली है. इस फिल्म में वो जाह्नवी कपूर के अपोजिट रोल में होंगे. फिल्म में टाइग श्रॉफ भी नजर आएंगे. खबरें हैं कि गुड न्यूज बनाने वाले राज मेहता फिल्म को बनाएंगे. फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा. दिसंबर 2025 में फिल्म की शूटिंग शुरू होंगी.

इस प्रोजेक्ट की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.