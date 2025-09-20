बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस ने मानवता की मिसाल पेश कर हर किसी का दिल जीत लिया है. दरअसल हाल ही में वे एक ऐसे बच्चे से मिलीं जो एक रेयर बीमारी से जूझ रहा है उन्होंने न केवल बच्चे और उसके परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, बल्कि मासून के पूरे इलाज का खर्च उठाने की जिम्मदेारी भी ले ली. अभिनेत्री ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बच्चे के साथ खेलती और बातचीत करती नज़र आ रही हैं.

किस बच्चे के लिए देवदूत बनीं जैकलीन फर्नांडीस

दरअसल मुंबई से सटे भिवंडी के चव्हाण कॉलनी मे रहने वाले नासिर शेख का 11 महीने का बेटा मोहम्मद मेहबूब शेख जन्म से ही हाइड्रोसिफलस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. इस बीमारी में सिर में पानी भरने लगता है, जिसके कारण सिर का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, फिलहाल इस मासूम के सिर का वजन लगभग 10 से 12 किलो तक पहुंच गया है.

नासिर शेख मज़दूरी कर अपने पांच बच्चों को पाल-पोस रहे हैं. वहीं उनके बीमार बेटे के इलाज पर आने वाला 15 से 20 लाख रुपये का भारी खर्च उठाना उनके लिए असंभव हो रहा था. इस मुश्किल घड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता हुसैन मंसुरी ने इस मामले को समाज के सामने लाकर मदद की अपील की थी. ये दिल दहला देने वाली कहानी बॉलिवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस तक भी पहुंची. उन्होंने बिना देर किए आगे आकर देवदूत की तरह मदद का हाथ बढ़ाया और मोहम्मद मेहबूब शेख के पूरे इलाज का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली.

जैकलीन की दरियादिली के फैन हुए लोग

वर्तमान में इस बच्चे का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस खुद अस्पताल पहुंचीं, बच्चे से मिलीं और उसे प्यार व दुलार दिया. उनके इस मानवीय कदम से नासिर शेख और उनका पूरा परिवार भावुक होकर कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है. स्थानीय नागरिकों ने भी जैकलीन फर्नांडिस की इस दरियादिली की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनके सहयोग से मासूम मोहम्मद जल्द स्वस्थ हो जाएगा.