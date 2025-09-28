हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 BO: अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 तो धमाका बन गई, 9 दिनों में कमा लिए इतने करोड़, 100 Cr क्लब से इतना दूर

Jolly LLB 3 BO: अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 तो धमाका बन गई, 9 दिनों में कमा लिए इतने करोड़, 100 Cr क्लब से इतना दूर

अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस पर बना रही है. आइए जानते हैं फिल्म का अब तक का कलेक्शन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Sep 2025 06:49 AM (IST)
अक्षय कुमार और अरशद वारसी क फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को रिलीज हुई. इसके बाद से ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को फैंस बहुत पसंद करते हैं. इस फिल्म में अक्षय और अरशद वकील के रोल में हैं और दोनों का नाम जॉली है. फिल्म की कहानी फैंस को पसंद आ रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है. 

जॉली एलएलबी 3 ने 9वें दिन की कितनी कमाई?

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार को 6.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के नौवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए है. पर अगर फिल्म ने दूसरे शनिवार को 6.25 करोड़ की कमाई की है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 84 करोड़ हो गया है. फिल्म के रविवार को और ज्यादा कमाई करने की उम्मीदें हैं और फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में भी एंट्री कर लेगी.

फिल्म अभी तक अक्षय कुमार की पैडमैन और ओएमजी को पीछे छोड़ चुकी है. पैडमैन और ओएमजी ने 81 करोड़ की कमाई की थी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

अक्षय की जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि जॉली एलएलबी 3 ने 12.5 करोड़ से ओपनिंग की थी. इसके बाद फिल्म ने 20 करोड़ रुपये कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया. वीकेंड पर धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद फिल्म ने चौथे दिन 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन फिल्म ने 6.5 करोड़ का बिजनेस किया. छठे दिन फिल्म ने 4.5 और सातवें दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले वीक में 74 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. इसके बाद आठवें दिन फिल्म न 3.75 करोड़ कमाए.

फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अक्षय और अरशद के अलावा अमृता राव, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, गजराज राव, अन्नू कपूर और सीमा बिस्वास जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में अक्षय और अरशद को पर्दे पर एक-दूसरे के आमने-सामने फैंस ने पसंद किया है.

Published at : 28 Sep 2025 06:49 AM (IST)
Akshay Kumar Box Office Jolly Llb 3
