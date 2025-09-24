'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा

जया बच्चन के गुस्से से हर कोई वाकिफ है. अक्सर उनके वीडियो वायरल होते हैं जिनमें वो पैपराजी से लेकर फैंस तक पर भड़कती नजर आती हैं. यहां तक कि जया बच्चन के गुस्से से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ तक नहीं बच पाए है. निरहुआ ने अपने टैलेंट, अपनी एक्टिंग और आवाज के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया. लेकिन एक बार जया बच्चन सुपरस्टार कहलाने वाले निरहुआ की भी पिटाई कर चुकी हैं.

दरअसल साल 2012 में दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म 'गंगा देवी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी थे. हाल ही में निरहुआ ने इस फिल्म के दौरान जया बच्चन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि जया ने एक बार उन्हें डंडे से मारा था जिससे उन्हें चोट भी लगी थी.

निरहुआ ने की अमिताभ बच्चन की तारीफ

सिद्धार्थ कानन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में निरहुआ ने कहा- 'जब मैंने पहली बार सुना कि मैं अमिताभ बच्चन और जया जी के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया. वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं. जैसे ही मैंने उन्हें अपने सामने देखा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्शन दूं.' अमिताभ बच्चन के बर्ताव को लेकर निरहुआ ने कहा- 'उन्होंने सेट पर चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए, मेरे गानों के बारे में बात की, हंसे. उन्होंने माहौल पूरी तरह से बदल दिया. ये जादू जैसा था. वो बहुत अच्छे इंसान हैं.'

'उन्होंने मुझे सचमुच मारा और जोर से मारा...'

निरहुआ आगे बताते हैं कि 'गंगा देवी' के एक सीन में वो अपनी बीवी (पाखी हेगड़े) को थप्पड़ मारते हैं. इस पर जया बच्चन जो कि निरहुआ की मां बनी थीं, उन्हें एक्टर को डांटना था और एक डंडे से मारना था. इस सीन के दौरान जया वाकई में उन्हें जोर-जोर से मारती हैं. निरहुआ ने कहा- 'उन्होंने मुझे सचमुच मारा और जोर से मारा. उन्होंने बहुत जल्दी गुस्सा आता है. उन्होंने मुझे एक-दो बार पीटा. मैंने उनसे कहा कि जया जी, आप सच में मुझे मार रही हैं. तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बहू को क्यों पीटा? मैंने कहा कि वो तो बस नाटक था, आपने तो सच में मुझे मार दिया.'

इस सवाल पर कि क्या जया बच्चन के डंडे से वाकई में निरहुआ को चोट लगी थी, एक्टर ने कहा- 'हो सकता है कि गलती से लगी हो, लेकिन हां, मुझे दर्द हुआ था. फिर भी, मैंने इसे प्रसाद माना. आखिर दुनिया में कितने लोगों को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है?'