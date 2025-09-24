हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा

'जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा

Jaya Bachchan Beaten Nirahua: भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने खुलासा किया है कि एक बार जया बच्चन ने उन्हें डंडे से मारा था. एक्टर ने कहा कि उन्हें चोट भी लगी थी और दर्द भी हुआ था.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Sep 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

जया बच्चन के गुस्से से हर कोई वाकिफ है. अक्सर उनके वीडियो वायरल होते हैं जिनमें वो पैपराजी से लेकर फैंस तक पर भड़कती नजर आती हैं. यहां तक कि जया बच्चन के गुस्से से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ तक नहीं बच पाए है. निरहुआ ने अपने टैलेंट, अपनी एक्टिंग और आवाज के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया. लेकिन एक बार जया बच्चन सुपरस्टार कहलाने वाले निरहुआ की भी पिटाई कर चुकी हैं.

दरअसल साल 2012 में दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म 'गंगा देवी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी थे. हाल ही में निरहुआ ने इस फिल्म के दौरान जया बच्चन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि जया ने एक बार उन्हें डंडे से मारा था जिससे उन्हें चोट भी लगी थी.

जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा

निरहुआ ने की अमिताभ बच्चन की तारीफ
सिद्धार्थ कानन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में निरहुआ ने कहा- 'जब मैंने पहली बार सुना कि मैं अमिताभ बच्चन और जया जी के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया. वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं. जैसे ही मैंने उन्हें अपने सामने देखा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्शन दूं.' अमिताभ बच्चन के बर्ताव को लेकर निरहुआ ने कहा- 'उन्होंने सेट पर चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए, मेरे गानों के बारे में बात की, हंसे. उन्होंने माहौल पूरी तरह से बदल दिया. ये जादू जैसा था. वो बहुत अच्छे इंसान हैं.'

जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा

'उन्होंने मुझे सचमुच मारा और जोर से मारा...'
निरहुआ आगे बताते हैं कि 'गंगा देवी' के एक सीन में वो अपनी बीवी (पाखी हेगड़े) को थप्पड़ मारते हैं. इस पर जया बच्चन जो कि निरहुआ की मां बनी थीं, उन्हें एक्टर को डांटना था और एक डंडे से मारना था. इस सीन के दौरान जया वाकई में उन्हें जोर-जोर से मारती हैं. निरहुआ ने कहा- 'उन्होंने मुझे सचमुच मारा और जोर से मारा. उन्होंने बहुत जल्दी गुस्सा आता है. उन्होंने मुझे एक-दो बार पीटा. मैंने उनसे कहा कि जया जी, आप सच में मुझे मार रही हैं. तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बहू को क्यों पीटा? मैंने कहा कि वो तो बस नाटक था, आपने तो सच में मुझे मार दिया.'

जया बच्चन ने मुझे डंडे से पीटा, मुझे दर्द हुआ...', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का खुलासा

इस सवाल पर कि क्या जया बच्चन के डंडे से वाकई में निरहुआ को चोट लगी थी, एक्टर ने कहा- 'हो सकता है कि गलती से लगी हो, लेकिन हां, मुझे दर्द हुआ था. फिर भी, मैंने इसे प्रसाद माना. आखिर दुनिया में कितने लोगों को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है?'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Jaya Bachchan Dinesh Lal Yadav NIRAHUA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Iphone 17 Update: Apple ने ये क्या कर दिया? iOS 26 अपडेट के बाद अब ये काम... |ABP LIVE
Reservation Promise: राहुल गांधी का Bihar में बड़ा ऐलान, EBC, SC, ST, OBC को 10 गारंटी
Breaking: आश्रम में छात्राओं से यौन शोषण, Swami Chaitanyanand की चैट से बड़ा खुलासा!
Seemanchal Nyay Yatra: Owaisi का 'महागठबंधन' और BJP पर बड़ा हमला!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
नौकरी
Railway Jobs: रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे में होगी 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget