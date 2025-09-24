Jolly LLB 3 Box Office Collection: ‘जॉली एलएलबी 3’ का हिट होना तय! 5 दिन में कर डाली धुआंधार कमाई
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 5: ‘जॉली एलएलबी 3’ सिनेमाघरों में दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. हालांकि मंडे को इसकी कमाई गिर गई थी लेकिन मंगलवार को इसने फिर से रफ्तार बढ़ा ली.
अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ टिकट खिड़की पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. ये ब्लैक-कॉमेडी लीगल ड्रामा दर्शकों को एंटरटेनमेंट की फुल डोज दे रही है. ओपनिंग वीकेंड में तो इसने बमफाड़ कमाई की थी. हालांकि दूसरे मंडे को इसके कलेक्शन में गिरावट भी दर्ज की गई लचलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?
‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के 5वें दिन कितना किया कलेक्शन?
‘जॉली एलएलबी’ फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों की तरह ही तीसरा पार्ट भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस बार फिल्म में दो-दो जालियों (अक्षय कुमार और अरशद वारसी) ने कोर्ट रूम में खूब हंगामा बरपाया है. दोनों के बीच एक-दूसरे से केस हड़पने की मजेदार होड़ दिखाई गई है. ऊपर से जज के किरदार में सौरभ त्रिपाठी भी अपने अनोखे अंदाज में लाफ्टर डोज दे रहे हैं. फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव ने भी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है. इसी के साथ ये फिल्म दर्शको को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो पा रही है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई पर भी असर पड़ा है.
- इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के पहले दिन 12.5 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसने 20 करोड़, तीसरे दिन 21 करोड़ और चौथे दिन 5.5 करोड़ का कलेक्शन कियाय
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जॉली एलएलबी 3’ ने रिलीज के 5वें दिन 6.50 करोड़ की कमाई की है.
- इसी के साथ ‘जॉली एलएलबी 3’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 65.50 करोड़ रुपये हो गई है.
‘जॉली एलएलबी 3’ लागत कमाने से कितनी दूर?
‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इस फिल्म ने रिलीज के पांच दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है और अपनी आधी लागत से ज्यादा वसूल कर ली है. बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म जिस रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है उसे देखते हुए तो लग रहा है अपने दूसरे वीकेंड तक ये अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगी. ऐसे में इस फिल्म के हिट होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं.
