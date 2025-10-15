हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 Collection Day 27: 'जॉली LLB 3' बनी 2025 की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, खतरे में आमिर खान का 17 साल पुराना रिकॉर्ड

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 27: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म अब 2025 की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Oct 2025 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

'जॉली एलएलबी 3' को पर्दे पर आए अब एक महीना पूरा होने वाला है. फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पिछले 27 दिनों से लगातार जमकर कमाई कर रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' नई फिल्मों की रिलीज के बाद भी ठीक-ठाक कलेक्शन कर रही है. अब फिल्म ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने फर्स्ट वीक में 74 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • सेकेंड वीक में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म का कलेक्शन 29 करोड़ रुपए रहा.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने थर्ड वीक में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

जॉली एलएलबी ने 27वें दिन कितना कमाया?

  • 'जॉली एलएलबी 3' अब चौथे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर हर रोज ठीक-ठाक कमा रही है.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 22वें दिन 50 लाख, 23वें दिन 1 करोड़ और 24वें दिन भी 1.15 करोड़ कमाए थे.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने 25वें दिन 30 लाख और 26वें दिन 45 लाख रुपए का कारोबार किया था.
  • अब 27वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं और फिल्म ने अब तक (रात 8 बजे तक) 19 लाख कमा लिए हैं.

2025 की 8वीं सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनी जॉली LLB 3
'जॉली एलएलबी 3' के 27 दिनों का कुल कलेक्शन अब 113.89 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म ने कमाई के मामले में इसी साल रिलीज हुई फिल्म स्काई फोर्स को मात दे दी है. अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया स्टारर इस फिल्म ने भारत में 113.62 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. लेकिन 'जॉली एलएलबी 3' इस आंकड़े को पार करके अब साल 2025 की 8वीं सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म
'जॉली एलएलबी 3' का अगला निशाना अब आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गजिनी' है. साल 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 114 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. 

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 15 Oct 2025 08:26 PM (IST)
और पढ़ें
