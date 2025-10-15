अंधे होते-होते बचे थे पंकज धीर, 'महाभारत' की शूटिंग के दौरान आंख के पास जा घुसा था तीर

अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह कैंसर से पीड़ित थे. पंकज धीर को बीआर चोपड़ा के मशहूर सीरियल 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है. उन्होंने इस रोल को छोटे पर्दे पर जीवंत कर दिया था. इस सीरियल से जुड़े एक सीन की शूटिंग के दौरान उनकी आंखों को गंभीर घाव लगते-लगते बचा था. इस किस्से का जिक्र उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था.

पंकज धीर ने इस बारे में बात करते हुए कहा था- 'सीरियल के लिए कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध की शूटिंग हो रही थी. तीर मेरे धनुष को छूकर टूट जाना चाहिए था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण तीर मेरी आंख के कोने में जा लगा. जब उन्होंने तीर निकाला, तो खून का फव्वारा निकला. मैं बस लोगों को यह कहते हुए सुन पा रहा था, 'पंकज धीर अंधा हो गया है.'

डिस्पेंसरी ले जाकर आंख पर बंधवाई पट्टी

पंकज धीर ने आगे कहा था- 'और मैं सोच रहा था कि मेरा करियर अभी शुरू ही हुआ है, मुझे क्या हो गया है? शो की शूटिंग फिल्म सिटी में हो रही थी और उस समय वहां पर जंगल था. आस-पास कोई डॉक्टर नहीं था. वे मुझे एक छोटी सी डिस्पेंसरी में ले गए, जहां एक बूढ़ा डॉक्टर एक छोटे से कमरे में बैठा था. उसने मुझे इंजेक्शन दिए, टांके लगाए, और मेरी आंख पर पट्टी बांधी.'

जख्मी आंख के साथ शूट किए सीन

लेकिन पंकज धीर को आराम करने का मौका नहीं मिला. कुछ ही समय बाद बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा का सेट पर फोन आया. उन्होंने शूटिंग जारी रखने का आदेश दिया क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आगे का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो पाता. इसी कारण न चाहते हुए भी पंकज धीर को शूटिंग करनी पड़ी. शूटिंग के दौरान उनकी आंख पर लगी पट्टी दिखाई न दे, इसकी भी एक तरकीब निकाली गई है.

आंख पर बंधी पट्टी के साथ की थी शूटिंग

पंकज धीर ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा था- 'उन्होंने मेरे चेहरे के एक तरफ से शूट किया और मेरी पट्टी को छोटा कर दिया, और इस तरह मैंने वो सीन पूरा किया.' एक इंटरव्यू में पंकज धीर ने बताया था कि 'महाभारत' में उनके रोल के लिए हर एपिसोड के 3 हजार रुपए दिए जाते थे.