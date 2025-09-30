हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 11: 'जॉली एलएलबी 3' का दूसरे मंडे को कैसा रहा हाल? क्या बन पाई 100 करोड़ी? जाने-11 दिनों का कलेक्शन

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 11: ‘जॉली एलएलबी 3' का दूसरे मंडे को कैसा रहा हाल? क्या बन पाई 100 करोड़ी? जाने-11 दिनों का कलेक्शन

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 11: 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते खूब नोट छापे. इसके बाद इसका दूसरा वीकेंड भी अच्छा रहा. हालांकि दूसरे मंडे इसकी कमाई में गिरावट देखी जा रही है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग की वजह से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसने रिलीज के पहले हफ्ते में अच्छी कमाई की और दूसरे वीकेंड पर भी इसका कलेक्शन अच्छा रहा. चलिए यहां जानते हैं 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'जॉली एलएलबी 3' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के साथ 11 दिन पूरे कर लिए हैं. 19 सितंबर को रिलीज़ हुई इस फिल्म में हंसी की डोज भी है तो वहीं ये कोर्टरूम ड्रामा सोशल रेलिवेंट थीम पर भी बेस्ड है. यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.  इसी वजह से जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे हफ़्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक बनाई हुई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 74 करोड़ कमाई की थी. वहीं 8वे दिन इसने 3.75 करोड़ कमाए. इसके बाद 9वें दिन इसकी कमाई 6.5 करोड़ रुपये रही और 10वें दिन भी इसका कलेक्शन 6.25 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को 3 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3'  की 11 दिनों की कुल कमाई अब 93.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'जॉली एलएलबी 3' 100 करोड़ से कितनी दूर?
'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में दूसरे सोमवार को थोड़ी गिरावट जरूरी आई है लेकिन इसने फिर भी अच्छी कमाई की है. इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई है और अच्छी बात ये है कि ये फिल्म 100 करोड़ी बनने से बस इंचभर दूर है. इस मील के पत्थर को पार करने के लिए 'जॉली एलएलबी 3' को महज 6.50 करोड़ और चाहिए. इसके बाद ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली अक्षय कुमार की साल की तीसरी फिल्म बन जाएगी. इससे पहले स्काई फोर्स और हाउसफुल 5 ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. 

 

 

 

Published at : 30 Sep 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3
