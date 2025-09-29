हर हफ्ते की तरह इस वीक पर आप ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक फिल्मों और सीरीज को एंजॉय कर सकेंगे. इस बार क्राइम, फैंटेसी से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक सब कुछ ओटीटी पर मिलेगा. तो देर किस बात की है चलिए यहां जानते हैं डिजीटल प्लेटफॉर्म पर किस तारीख पर इस हफ्ते कौन सी फिल्म और सीरीज रिलीज हो रही है.

प्ले डर्टी (अंग्रेज़ी)

प्ले डर्टी (अंग्रेज़ी) मार्क वाह्लबर्ग, लाकीथ स्टैनफील्ड, रोज़ा सालाज़ार, कीगन-माइकल की और चुकुवुडी इवुजी स्टारर एक एक्शन थ्रिलर है. इसकी कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे धोखा दिया गया है और अब वह बदला लेने पर अड़ा हुआ है. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक अक्टूबर से देख सकते हैं.

मद्रासी

मद्रासी एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें शिवकार्तिकेयन मुख्य भूमिका में हैं और ए. आर. मुरुगादॉस द्वारा निर्देशित है. यह फिल्म एक एनआईए अधिकारी की कहानी है जो तमिलनाडु में हथियारों की भारी आमद को रोकने के लिए अंडरकवर हो जाता है, और साथ ही अपने साइकोलॉजिकल डिस्ऑर्डर से भी जूझता है. ये फिल्म एक अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

स्टीव

टिम मिलेंट्स द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में सिलियन मर्फी ने मुश्किल में फंसे एक टीनएज स्कूल के हेड की भूमिका निभाई है, पैसों की कमी के कारण बंद होने के कगार पर पहुंचे इस इंस्टीट्यूशन के हेड को अपने मनोवैज्ञानिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है. साथ ही, स्टूडेंट्स भी उसके सामने कई चैलेंज खड़े कर देते हैं. कहानी इस बात को हाईलाइट करती है कि वह इन कठिनाइयों से कैसे निपटता है. इसे

मॉन्स्टर: द एड गीन

ये रयान मर्फी और इयान ब्रेनन द्वारा क्रिएट बायोग्राफिकल बेस्ट क्राइम ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज मॉन्स्टर का तीसरा भाग है. 1950 के दशक के बैकग्राउंड पर आधारित, यह सीज़न सीरियल किलर और कब्र लुटेरे एड गीन पर केंद्रित है, जिसका किरदार चार्ली हन्नम ने निभाया है. इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 5 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

द गेम यू नेवर प्ले अलोन

द गेम यू नेवर प्ले अलोन में लीड किरदार एक महिला गेम डेवलपर है, और उसका पति भी एक बेहद सफल गेम डेवलपर है. जब वह समान सफलता प्राप्त करती है, तो उसे पहले ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही यह हमला शारीरिक हो जाता है इन हमलों के पीछे कौन है? इस थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर से देख सकेंगे.

13th सम लेसन आर नॉट टॉट इन क्लॉसरूम

13th सम लेसन आर नॉट टॉट इन क्लॉसरूम एक रोमांटिक ज्रामा है, इसे एर अक्टूबर को ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देखा जा सकता है. इस सीरीज में गगनदेव रियर, परेश पाहुजा, प्रदान्या मोटघरे सहित कई कलाकारों ने







