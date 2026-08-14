जॉनी लीवर: जानें सड़क पर पेन और संतरे बेचने वाला कैसे बना बॉलीवुड का 'कॉमेडी किंग'?

कभी 600 रुपये थी जॉनी लीवर की पगार, जानें सड़क पर पेन और संतरे बेचने वाला कैसे बना बॉलीवुड का 'कॉमेडी किंग'?
Johnny Lever Birthday: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर आज 69 साल के हो गए हैं. शुरू से ही उन्हें एक्टिंग और मिमिक्री का शौक था और इसी शौक ने उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया था.
Johnny Lever Birthday: बॉलीवुड इतिहास में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी दमदार अदाकारी और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीता है. बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा से ही कॉमेडियंस चर्चा का केंद्र रहे हैं. कुछ कॉमेडियंस का रूतबा बड़े स्टार जैस हुआ करता था. इसी लिस्ट में जॉनी लीवर का नाम भी शामिल है. उन्होंने अपने लंबे और सफल करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया और दर्शकों को पेट पकड़-पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया.
जॉनी लीवर 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों की जान हुआ करते थे. आज भी वो फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं. वो बॉलीवुड के सबसे अमीर कॉमेडियंस में से एक हैं. लेकिन, कभी वो सिर्फ 600 रुपये कमा पाते थे. उन्हें कभी सड़क पर पेन और ट्रेन में संतरे बेचकर भी गुजारा करना पड़ा था.
कभी सिर्फ 600 रुपये कमा पाते थे जॉनी लीवर
जॉनी लीवर सिर्फ सातवीं क्लास तक पढ़े हुए हैं. उनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था. उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम करते थे. जब जॉनी 18 साल के हुए थे तब उन्होंने भी इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था. तब एक्टर को 600 रुपये पगार मिला करती थी.
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सड़क पर पेन और ट्रेन में संतरे भी बेचे
शुरुआती दिनों में जॉनी लीवर ने अपना गुजारा करने के लिए मुंबई की सड़कों पर पेन बेचने का काम भी किया था. इसके अलावा ट्रेन में जा-जाकर एक्टर संतरे भी बेचा करते थे. बॉलीवुड में काम करने से पहले उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए थे.
'बाजीगर' ने दिलाई थी ख़ास पहचान
शुरू से ही जॉनी लीवर को एक्टिंग का काफी शौक था. वो पेन बेचने के दौरान अलग-अलग एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे. उनका अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था. जॉनी कभी स्टैंडअप शो भी करते थे. इसी के चलते एक बार उन पर दिग्गज और दिंवगत एक्टर सुनील दत्त की नजर पड़ी थी और उन्होंने उन्हें साल 1982 की फिल्म 'दर्द का रिश्ता' में काम करने का मौका दे दिया.
इसके बाद जॉनी ने साल 1988 में 'हंसी के हंगामे नाम' से अपना एक ऑडियो कैसेट निकाला था जिससे वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे. हालांकि बॉलीवुड में पहली बड़ी और ख़ास पहचान उन्हें साल 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाजीगर' से मिली थी. इसमें उन्होंने बबलू नाम का किरदार निभाया था.
277 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं जॉनी लीवर
अपने चार दशक से ज्यादा के करियर में जॉनी लीवर ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी बेहतरीन फिल्मों में बाजीगर के अलावा 'करण अर्जुन', 'गोलमाल 3', 'फिर हेरा फेरी', 'कुछ कुछ होता है', 'दे दना दन', 'राजा हिन्दुस्तानी' आदि शामिल हैं. एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टोटल नेटवर्थ 277 करोड़ रुपये है.
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दो बच्चों के पिता हैं जॉनी लीवर
अब बात करते हैं जॉनी लीवर की पर्सनल लाइफ की. जॉनी ने साल 1984 में सुजाता लीवर से शादी की थी. इसके बाद कपल ने दो बच्चों का वेलकम किया था. कपल की एक बेटी जेमी लीवर और एक बेटा जेसी लीवर हैं. दोनों ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं.