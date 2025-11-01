हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘जोधा अकबर’ से ‘देवदास’ तक, इन फिल्मों में दिखे ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक लुक, जानें कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल

Aishwarya Rai Iconic Role: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए ऐश्वर्या राय की उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जिनमें एक्ट्रेस का आइकॉनिक किरदार देखने को मिला. डालिए लिस्ट पर एक नजर....

By : सखी चौधरी | Updated at : 01 Nov 2025 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का टैग हासिल कर चुकी ऐश्वर्या राय आज यानि 1 नवंबर को अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक्ट्रेस की उन फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. जिनमें उनके आइकॉनिक किरदार देखने को मिले. देखिए लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्म का नाम शामिल है.

हम दिल दे चुके सनम - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ का है. ये ऐश्वर्या की दूसरी हिंदी फिल्म थी. इसमें एक्ट्रेस ‘नंदिनी’ का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी एक्टिंग और सादगी दोनों ने ही फैंस का दिल जीत लिया था. 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 51.38 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी.


ताल - इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ‘मानसी’ के किरदार में दिखी थी. कहा जाता है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस ने कोई मेकअप नहीं किया था. फिर भी लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया था. फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने 51.15 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी.



देवदास - ये ऐश्वर्या राय की यादगार फिल्म है. जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया था. फिल्म एक लव स्टोरी थी. जिसमें ऐश्वर्या राय पारो बनी थी.  रोल को एक्ट्रेस ने इतनी शिद्दत से निभाया था कि ये आज भी लोगों की फेवरेट है. इस पिल्म का बजट करीब 50 करोड़ था. फिल्म ने 168 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी.


जोधा अकबर - इस फिल्म में ऐश्वर्या ने ‘जोधा बाई’ का आइकॉनिक किरदार निभाया था. फिल्म में भारी लहंगा के साथ गहनों से लद्दी ऐश को देखकर हर कोई उनपर दिल हार बैठा था. ये फिल्म 55 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 107.93 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. फिल्म में एक्ट्रेस के साथ ऋतिक रोशन की जोड़ी देखने को मिली थी. एक्टर ने अकबर को रोल निभाया था.


About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 01 Nov 2025 08:40 PM (IST)
Hum Dil De Chuke Sanam Bollywood Aishwarya Rai
Embed widget