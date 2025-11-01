हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional Cinemaसोनम बाजवा vs नीरू बाजवा, जानिए अमीरी में कौन सी पंजाबी हसीना हैं आगे

सोनम बाजवा vs नीरू बाजवा, जानिए अमीरी में कौन सी पंजाबी हसीना हैं आगे

Sonam Bajwa vs Neeru Bajwa: नीरू बाजवा और सोनम बाजवा दोनों ही पंजाबी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से अमीर कौन ज्यादा है. जानिए दोनों की नेटवर्थ

By : सखी चौधरी | Updated at : 01 Nov 2025 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस सोनम बाजवा और नीरू बाजवा पंजाबी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं. जिन्होंने इंडस्ट्री हर बड़े स्टार के साथ काम किया है. सोशल मीडिया पर भी इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. ऐसे में हम आपको दोनों हसीनाओं की लैविश लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि दोनों में से अमीरी में कौन आगे हैं....

नीरू बाजवा एक्टिंग करियर

बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि नीरू बाजवा ने अपना एक्टिंग करियर हिंदी फिल्मों से शुरू किया था. उन्हें पहली बार पर्दे पर साल 1998 में आई देव आनंद की फिल्म "मैं सोलह बरस की" में देखा गया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने टीवी पर कदम रखा और यहां उन्होंने ‘अस्तित्व... एक प्रेम कहानी’, ‘जीत’, और ‘गन्स एंड रोज़ेज़’ जैसे शोज में काम किया. लेकिन एक्ट्रेस को असली पहचान पंजाबी फिल्मों से मिली.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neeru Bajwa (@neerubajwa)

इन पंजाबी फिल्मों से कमाया नाम

नीरू बाजवा ने टीवी के बाद पंजाबी सिनेमा की तरफ रुख किया. यहां थोड़े स्ट्रगल के बाद उन्हें खूब पहचान मिली. एक्ट्रेस को असली फेम दिलजीत दोसांझ के साथ ‘जट्ट एंड जूलियट’ और ‘जट्ट एंड जूलियट 2’ से मिला. इसके बाद वो ‘सरदार जी’, ‘लौंग लाची’ ‘शादा’, ‘काली जोत्ता’ और ‘जट्ट एंड जूलियट 3’ में नजर आई.

कितनी है नीरू बाजवा की नेटवर्थ?

  • एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार नीरू बाजवा आज 150 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं.
  • एक्ट्रेस के पास पंजाबी के अलावा कनाडा में एक आलीशान बंगला है. जहां वो फैमिली संग रहती हैं.
  • नीरू के पास mercedes, BMW,range rover जैसी कई महंगी और लग्जरी गाड़िया हैं.

सोनम बाजवा का एक्टिंग करियर

बात करें पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा की तो ये आज बॉलीवुड में भी अपनी सफल पहचान बना चुकी हैं. सोनम ने अपना करियर साल 2012 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद शुरू किया था. एक्ट्रेस की पहली पंजाबी फिल्म 'बेस्ट ऑफ लक' थी. जो साल 2013 में आई थी. लेकिन असली पहचान उन्हें 'पंजाब 1984' से मिली. इसके बाद एक्ट्रेस 'सरदार जी 2', 'निक्का जैलदार', 'मंजे बिस्तरे', 'कैरी ऑन जट्टा 2' और 'होन्सला रख' जैसी कई हिट पंजाबी फिल्मों में नजर आई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonam Bajwa (@sonambajwa)

कौन सी है नीरू बाजवा की हिंदी फिल्में ?

नीरू बाजवा ने साल 2025 में बॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'हाउसफुल 5’ थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने टाइगर श्रॉफ के साथ  'बागी 4’ में काम किया. अब हाल ही में उनकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी’ रिलीज हुई है. जिसमें वो हर्षवर्धन राणे संग नजर आई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है.

सोनम बाजवा की नेटवर्थ कितनी है?

  • टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सोनम बाजवा की कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपए है.
  • सोनम के पास मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट है. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास नैनीताल में भी एक घर है.
  • कार कलेक्शन की बात करें तो एक्ट्रेस के पास टोरिनी ब्लैक लैंड रोवर डिफेंडर 110, हुंडई वेन्यू, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज बेंज सी220डी और ऑडी ए6 जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं.

ये भी पढ़ें -

Bigg Boss 19: कैप्टन बनकर भी ‘बिग बॉस 19’ घर से बाहर हुए प्रणित मोरे, हैरान कर देगी वजह

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 01 Nov 2025 04:58 PM (IST)
Tags :
Neeru Bajwa Sonam Bajwa Punjabi Cinema
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Canada Tariff: 'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
'राष्ट्रपति को बुरा लगा, मैंने माफी मांगी', विज्ञापन विवाद पर कनाडा के PM ने ट्रंप को बोला Sorry
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
'ये मैच नहीं था बल्कि...', गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, चुन-चुनकर गिनाई गलतियां
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Opening Prediction: 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होते ही तोड़ेगी अक्षय कुमार का रिकॉर्ड! पहले दिन छापेगी इतने करोड़
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
दिल्ली NCR
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
'दिल्ली का नाम बदलकर किया जाए इंद्रप्रस्थ', BJP सांसद ने अमित शाह को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल
गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर
हेल्थ
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
कुछ लोगों के बचपन से ही सफेद क्यों होने लगते हैं बाल, शरीर में इन विटामिन्स की हो सकती है कमी
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget