सोनम बाजवा vs नीरू बाजवा, जानिए अमीरी में कौन सी पंजाबी हसीना हैं आगे

एक्ट्रेस सोनम बाजवा और नीरू बाजवा पंजाबी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं. जिन्होंने इंडस्ट्री हर बड़े स्टार के साथ काम किया है. सोशल मीडिया पर भी इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. ऐसे में हम आपको दोनों हसीनाओं की लैविश लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि दोनों में से अमीरी में कौन आगे हैं....

नीरू बाजवा एक्टिंग करियर

बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि नीरू बाजवा ने अपना एक्टिंग करियर हिंदी फिल्मों से शुरू किया था. उन्हें पहली बार पर्दे पर साल 1998 में आई देव आनंद की फिल्म "मैं सोलह बरस की" में देखा गया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने टीवी पर कदम रखा और यहां उन्होंने ‘अस्तित्व... एक प्रेम कहानी’, ‘जीत’, और ‘गन्स एंड रोज़ेज़’ जैसे शोज में काम किया. लेकिन एक्ट्रेस को असली पहचान पंजाबी फिल्मों से मिली.

View this post on Instagram A post shared by Neeru Bajwa (@neerubajwa)

इन पंजाबी फिल्मों से कमाया नाम

नीरू बाजवा ने टीवी के बाद पंजाबी सिनेमा की तरफ रुख किया. यहां थोड़े स्ट्रगल के बाद उन्हें खूब पहचान मिली. एक्ट्रेस को असली फेम दिलजीत दोसांझ के साथ ‘जट्ट एंड जूलियट’ और ‘जट्ट एंड जूलियट 2’ से मिला. इसके बाद वो ‘सरदार जी’, ‘लौंग लाची’ ‘शादा’, ‘काली जोत्ता’ और ‘जट्ट एंड जूलियट 3’ में नजर आई.

कितनी है नीरू बाजवा की नेटवर्थ?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार नीरू बाजवा आज 150 करोड़ की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं.

एक्ट्रेस के पास पंजाबी के अलावा कनाडा में एक आलीशान बंगला है. जहां वो फैमिली संग रहती हैं.

नीरू के पास mercedes, BMW,range rover जैसी कई महंगी और लग्जरी गाड़िया हैं.

सोनम बाजवा का एक्टिंग करियर

बात करें पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा की तो ये आज बॉलीवुड में भी अपनी सफल पहचान बना चुकी हैं. सोनम ने अपना करियर साल 2012 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद शुरू किया था. एक्ट्रेस की पहली पंजाबी फिल्म 'बेस्ट ऑफ लक' थी. जो साल 2013 में आई थी. लेकिन असली पहचान उन्हें 'पंजाब 1984' से मिली. इसके बाद एक्ट्रेस 'सरदार जी 2', 'निक्का जैलदार', 'मंजे बिस्तरे', 'कैरी ऑन जट्टा 2' और 'होन्सला रख' जैसी कई हिट पंजाबी फिल्मों में नजर आई.

View this post on Instagram A post shared by Sonam Bajwa (@sonambajwa)

कौन सी है नीरू बाजवा की हिंदी फिल्में ?

नीरू बाजवा ने साल 2025 में बॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'हाउसफुल 5’ थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने टाइगर श्रॉफ के साथ 'बागी 4’ में काम किया. अब हाल ही में उनकी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी’ रिलीज हुई है. जिसमें वो हर्षवर्धन राणे संग नजर आई. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है.

सोनम बाजवा की नेटवर्थ कितनी है?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सोनम बाजवा की कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपए है.

सोनम के पास मुंबई में एक लग्जरी फ्लैट है. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास नैनीताल में भी एक घर है.

कार कलेक्शन की बात करें तो एक्ट्रेस के पास टोरिनी ब्लैक लैंड रोवर डिफेंडर 110, हुंडई वेन्यू, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज बेंज सी220डी और ऑडी ए6 जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं.

ये भी पढ़ें -

Bigg Boss 19: कैप्टन बनकर भी ‘बिग बॉस 19’ घर से बाहर हुए प्रणित मोरे, हैरान कर देगी वजह