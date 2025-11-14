'बदतमीजी मत करो,मुंह बंद रखो...' पैपराजी पर बुरी तरह भड़कीं जया बच्चन

जया बच्चन अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो कई बार पैपराजी पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी हैं और एक बार फिर इन पर भड़की हैं. जया बच्चन बेटी श्वेता के साथ एक इवेंट में गई थीं. जब वो वेन्यू पर पहुंचीं तो उन्हें फोटो क्लिक करने के लिए पैपराजी ने चारों तरफ से घेर लिया था. जिसे देखकर जया बच्चन चिढ़ गईं और वो उन पर गुस्सा हो गईं. जया बच्चन के गुस्सा होने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

जया बच्चन व्हाइट आउटफिट में मास्क लगाए इवेंट में पहुंची थीं. जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो कुछ फोटोग्राफर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फोटो क्लिक करने लगे. जया अंदर जा रही थीं मगर लगातार आ रहे शोर से वो परेशान हो गई थीं. वो वहां पर रुकीं और फोटोग्राफर्स को लुक दिया. उस समय बेटी श्वेता उनका हाथ पकड़कर आगे लेकर जा रही थीं.

जया बच्चन को आया गुस्सा

फोटोग्राफर्स को देखकर जया बच्चन को गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा- 'आप लोग फोटो लो, बदतमीजी मत करो. चुप रहो और मुंह बंद रखो, फोटो लो... खत्म. ऊपर से कमेंट करते रहते हो.' जया बच्चन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कुछ लोग जया बच्चन का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ उनके गुस्सा होने पर भड़क रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)

एक यूजर ने लिखा- क्या हो गया है इस लेडी को. इनका मूड हमेशा खराब रहता है. दूसरे ने लिखा- समय समय पर इन्हें क्या हो जाता है. जया बच्चन का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो जया बच्चन आखिरी बार फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आईं थीं. उसके बाद से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. उन्हें अगली फिल्म में फैंस को देखने का इंतजार है.

